FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo in Sicilia: frane e crolli nel Messinese ionico, diversi...

Maltempo in Sicilia: frane e crolli nel Messinese ionico, diversi gli interventi di emergenza

Le forti piogge hanno provocato smottamenti e disagi alla circolazione sulla fascia ionica. Sono in corso le operazioni di bonifica per ripristinare la sicurezza e prevenire nuovi pericoli.
Clima17 Ottobre 2025 - ore 12:44 - Redatto da Meteo.it
Clima17 Ottobre 2025 - ore 12:44 - Redatto da Meteo.it

Nelle ultime 24 ore, la zona ionica del Messinese ha registrato piogge molto intense che hanno causato frane e smottamenti, in particolare a Forza d’Agrò, dove si sono raccolti oltre 200 mm di pioggia.

Le strade provinciali 12 e 16 sono state danneggiate e sommerse da fango e detriti. Sebbene il traffico non sia stato completamente bloccato, si sono registrati forti rallentamenti, specialmente nella frazione di Scifì, dove la circolazione è risultata particolarmente pericolosa.

Maltempo in Sicilia, frane e smottamenti nel Messinese

Negli ultimi giorni, il territorio della fascia ionica del Messinese è stato duramente colpito da forti piogge che hanno scatenato frane e smottamenti, soprattutto nel comune di Forza d’Agrò.

Le strade provinciali 12 e 16 hanno subito danni rilevanti, invase da fango e detriti, creando notevoli difficoltà al traffico. La Città Metropolitana di Messina ha subito attivato le operazioni di ripristino, inviando squadre di cantonieri e un’impresa specializzata per liberare le strade e garantire la sicurezza.

Tuttavia, il malfunzionamento di un sottopasso ferroviario a Sant'Alessio Siculo, a causa dell’allagamento, ha rallentato ulteriormente le operazioni di soccorso. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato come l’impegno fosse immediato e orientato principalmente alla sicurezza delle persone, con l’obiettivo di ripristinare il più rapidamente possibile le infrastrutture danneggiate.

Previsioni meteo Sicilia, atteso nuovo peggioramento nel weekend

Mentre il Centro-Nord d'Italia potrà godere di giornate serene e soleggiate, il Sud si prepara ad affrontare l'arrivo di nuovo maltempo che porterà piogge abbondanti e temporali intensi, con particolare attenzione a Sicilia e Calabria.

Nelle zone centro-settentrionali, l’alta pressione rimarrà dominante, garantendo un weekend caratterizzato da tempo asciutto e temperature miti, comprese tra i 18 e i 22°C, con clima piacevole anche durante le ore più calde.

Al contrario, nel Meridione e sulle Isole Maggiori, sabato segnerà l'inizio del peggioramento, con aumento della nuvolosità e le prime piogge, principalmente sulla Sicilia occidentale e la Calabria meridionale.

Domenica 19 ottobre, il maltempo si sposterà verso il Tirreno, provocando condizioni meteorologiche molto instabili nelle regioni meridionali. Le zone più vulnerabili saranno la Sicilia centro-orientale e la Calabria ionica, dove le precipitazioni potrebbero superare i 100 mm in poche ore, con il rischio di nubifragi e temporali violenti.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, inverno 2025/2026 con scenari a sorpresa?
    Clima17 Ottobre 2025

    Meteo, inverno 2025/2026 con scenari a sorpresa?

    Il ritorno della Niña e un possibile indebolimento del Vortice Polare potrebbero riportare sull’Europa un inverno ricco di sorprese.
  • Meteo weekend: nuovo impulso dal Nord Africa, tornano piogge e temporali Ecco dove e le previsioni
    Clima17 Ottobre 2025

    Meteo weekend: nuovo impulso dal Nord Africa, tornano piogge e temporali Ecco dove e le previsioni

    Il vortice si allontana: oggi ultime piogge al Sud e sul medio-basso Adriatico, ma il clima peggiora nel weekend.
  • Grandine e pioggia battente a Cagliari: il maltempo si abbatte sulla città - VIDEO
    Clima17 Ottobre 2025

    Grandine e pioggia battente a Cagliari: il maltempo si abbatte sulla città - VIDEO

    Maltempo si abbatte su Cagliari: violenta grandinata e pioggia battente. Allagamenti in diverse strade e piazze.
  • Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio
    Clima16 Ottobre 2025

    Meteo, allerta arancione e gialla il 17 ottobre 2025 in Italia: le regioni a rischio

    Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una duplice allerta meteo arancione e gialla per il 17 ottobre 2025.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Tendenza17 Ottobre 2025
Meteo, settimana al via con una nuova perturbazione: torna la pioggia anche al Nord. La tendenza da lunedì 20 ottobre
Dopo un periodo insolitamente lungo di tempo asciutto, a inizio settimana torna la pioggia anche al Nord. Gli aggiornamenti meteo
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Tendenza16 Ottobre 2025
Meteo, nuove piogge tra il weekend e la prossima settimana: la tendenza da domenica 19 ottobre
Domenica tempo ancora instabile al Sud, mentre a inizio settimana una perturbazione riporterà la pioggia anche al Nord. La tendenza meteo
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Tendenza15 Ottobre 2025
Nuova perturbazione in arrivo nel weekend del 18-19 ottobre: le zone coinvolte
Una perturbazione raggiungerà l'Italia nel weekend: tra sabato e domenica porterà piogge e temporali anche intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Ottobre ore 17:03

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154