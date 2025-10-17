Maltempo in Sicilia: frane e crolli nel Messinese ionico, diversi gli interventi di emergenza

Nelle ultime 24 ore, la zona ionica del Messinese ha registrato piogge molto intense che hanno causato frane e smottamenti, in particolare a Forza d’Agrò, dove si sono raccolti oltre 200 mm di pioggia.

Le strade provinciali 12 e 16 sono state danneggiate e sommerse da fango e detriti. Sebbene il traffico non sia stato completamente bloccato, si sono registrati forti rallentamenti, specialmente nella frazione di Scifì, dove la circolazione è risultata particolarmente pericolosa.

Maltempo in Sicilia, frane e smottamenti nel Messinese

Negli ultimi giorni, il territorio della fascia ionica del Messinese è stato duramente colpito da forti piogge che hanno scatenato frane e smottamenti, soprattutto nel comune di Forza d’Agrò.

Le strade provinciali 12 e 16 hanno subito danni rilevanti, invase da fango e detriti, creando notevoli difficoltà al traffico. La Città Metropolitana di Messina ha subito attivato le operazioni di ripristino, inviando squadre di cantonieri e un’impresa specializzata per liberare le strade e garantire la sicurezza.

Tuttavia, il malfunzionamento di un sottopasso ferroviario a Sant'Alessio Siculo, a causa dell’allagamento, ha rallentato ulteriormente le operazioni di soccorso. Il sindaco metropolitano Federico Basile ha sottolineato come l’impegno fosse immediato e orientato principalmente alla sicurezza delle persone, con l’obiettivo di ripristinare il più rapidamente possibile le infrastrutture danneggiate.

🇮🇹🌊 Así lucían las inundaciones en la ciudad Vicari, región de Sicilia #Italia este miércoles pic.twitter.com/t3NlVN0fYw — Noticiero Promar Tv (@notipromar) October 16, 2025

Previsioni meteo Sicilia, atteso nuovo peggioramento nel weekend

Mentre il Centro-Nord d'Italia potrà godere di giornate serene e soleggiate, il Sud si prepara ad affrontare l'arrivo di nuovo maltempo che porterà piogge abbondanti e temporali intensi, con particolare attenzione a Sicilia e Calabria.

Nelle zone centro-settentrionali, l’alta pressione rimarrà dominante, garantendo un weekend caratterizzato da tempo asciutto e temperature miti, comprese tra i 18 e i 22°C, con clima piacevole anche durante le ore più calde.

Al contrario, nel Meridione e sulle Isole Maggiori, sabato segnerà l'inizio del peggioramento, con aumento della nuvolosità e le prime piogge, principalmente sulla Sicilia occidentale e la Calabria meridionale.

Domenica 19 ottobre, il maltempo si sposterà verso il Tirreno, provocando condizioni meteorologiche molto instabili nelle regioni meridionali. Le zone più vulnerabili saranno la Sicilia centro-orientale e la Calabria ionica, dove le precipitazioni potrebbero superare i 100 mm in poche ore, con il rischio di nubifragi e temporali violenti.