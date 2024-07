Grandine e nubifragio su Milano: disagi e qualche contuso

Già nella mattina un forte temporale aveva colpito Milano, poi dalle 20.19 di ieri, venerdì 12 luglio, si è scatenato il nubifragio con chicchi di grandine che arrivavano fino a 5 centimetri di diametro.

Paura e soccorsi a Milano

Paura in città e alcuni lievi contusi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per segnalazioni di alberi pericolanti e di persone rimaste chiuse in ascensore. Danni e disagi si sono concentrati soprattutto nell’hinterland.



Già a inizio giornata un fulmine aveva messo fuori gioco una centralina Atm bloccando per ore la linea M2 tra Cascina Gobba e Piola.

Ritrovato il corpo di un ragazzo nell’Adda

A Lodi purtroppo è stato recuperato il cadavere di un ragazzo che galleggiava sull’Adda. Si sta indagando: si potrebbe trattare del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni.



Restano monitorati i livelli dei fiumi, mentre l’allerta si era prolungata fino a stamane. Le condizioni meteo sembrano in miglioramento.