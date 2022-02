Gli eventi astronomici del mese di marzo 2022: dalla Luna del Lombrico all'Equinozio di Primavera

Quali sono gli eventi astronomici del mese di marzo 2022? Cosa potremo ammirare tenendo il naso all'insù? C'è grande attesa sia per la Luna del Lombrico ma anche per l'equinozio di Primavera così come per la congiunzione di Marte e Venere. Tutti gli appassionati di astronomia stanno già preparando i loro telescopi e attendono con ansia di poter ammirare lo splendore offerto dalla natura e dalla volta celeste.

Eventi astronomici marzo 2022: tutti gli appuntamenti

Quali saranno gli appuntamenti a cui non si potrà mancare secondo il calendario degli eventi astronomici di marzo 2022? Ebbene nel lungo elenco spiccano sicuramente:

2 marzo: Luna Nuova

10 marzo: primo quarto di Luna

12 marzo: congiunzione tra Marte e Venere prima del sorgere del Sole

17 marzo: Luna del Lombrico

20 marzo: Equinozio di primavera per l’emisfero boreale

28 marzo: Luna insieme a Saturno, Marte e Venere

Che cos'è la Luna del Lombrico e perché si chiama così?

Inutile sottolineare come, scorrendo l'elenco degli eventi astronomici di marzo 2022, salti all'occhio la Luna del Lombrico. Che cos'è? Perché si chiama così? Ebbene la Luna piena di marzo è tradizionalmente nota come la “Luna del Lombrico o del verme”. Sono stati i nativi americani a chiamarla così perché proprio in questo mese il terreno si ammorbidisce dopo il disgelo invernale e i lombrichi tornano a solcare il suolo.

Ecco dunque spiegato tale evento così curioso che - come tutti gli altri con nomi buffi - ha un significato ben preciso e legato alla storia delle varie popolazioni e soprattutto è legato al mondo agricolo che per scandire i propri ritmi ha sempre utilizzato l'alternarsi delle stagioni e controllato le varie fasi lunari.

Si può parlare di Luna del Lombrico o plenilunio in quanto ci si trova nella fase in cui l’emisfero lunare che viene illuminato dal Sole è visibile interamente dalla Terra. Ciò significa che Luna si trova in opposizione rispetto al Sole e il satellite ci appare interamente luminoso e non presenta parti in ombra.

Non si può parlare invece di Superluna secondo la definizione coniata dall’astrologo Richard Nolle nel 1979. Il motivo? Essa dovrebbe arrivare al 90% del suo approccio più vicino alla Terra per essere definita tale.

Equinozio di Primavera: inizia la bella stagione?

Il prossimo 20 marzo sarà l'equinozio di Primavera. Per m0lti inizia così la bella stagione, quella in cui l'aria è più mite, il sole splende alto nel cielo e i fiori iniziano a sbocciare, l'erba a ricrescere e le foglie tornano a colorare i rami degli alberi.

Che cos'è l'equinozio? La parola deriva dal latino aequus che significa "uguale" e nox che significa "notte". Con questo termine si intende pertanto il momento in cui giorno e notte hanno approssimativamente la stessa lunghezza. Nell'emisfero settentrionale tale giorno si verifica quando il Sole attraversa la linea dell'equatore dirigendosi verso nord.