L'ultima congiunzione 2023 vede Giove "danzare" con la Luna nel solstizio d'inverno

A poche ore dal solstizio d'inverno 2023 potremmo ammirare una delle più suggestive congiunzioni celesti. Luna e Giove danzeranno vicini nell'ultimo "bacio" del 2023. Ecco qualche consiglio per osservarli al meglio.

L'ultima congiunzione 2023 vede protagonisti Luna e Giove

Non si tratta certo di un evento rarissimo, ma è uno spettacolo che ogni volta riesce ad affascinare gli appassionati di astronomia. Il "bacio" Luna-Giove si prepara a tornare, e tra poche ore sarà possibile individuare il nostro satellite e il gigante gassoso nel firmamento.

L'ultimo incontro "ravvicinato" del 2023 tra il satellite e il Pianeta è osservabile stasera - venerdì 22 dicembre - già dal tramonto del Sole. Alle 16.42 Giove e Luna compariranno nel cielo e volgendo lo sguardo verso sud-est li potremmo individuare a un'altezza di circa 33 gradi sull''orizzonte.

La romantica effusione sarà visibile per quasi tutta la notte, poiché Luna e Giove tramonteranno intorno alle 3.00 del 23 dicembre. Si tratterà dell'ultima congiunzione del 2023 e siamo sicuri che molti di voi non vorranno perderla.

Come vedere il "bacio luminoso" Luna-Giove

Il "bacio luminoso" di stanotte sarà perfettamente visibile a occhio nudo, anche se l'impiego di un telescopio o di un binocolo permetterà di non perdere nessun dettaglio della romantica effusione celeste, e osservare anche le lune di Giove - Io, Ganimede, Callisto ed Europa - o le sue bande colorate.

Per poter contare su un'osservazione ottimale sarà necessario poter contare su un cielo sgombro da nubi. In queste condizioni vi consigliamo di scegliere punti particolarmente bui, il più possibile lontani dalle luci delle città. In alternativa potete contattare gli osservatori astronomici della vostra città. In molti di questi vengono infatti organizzate serate speciali dedicate ai principali eventi celesti, e non è da escludere che abbiano predisposto una serata dedicata all'ultima congiunzione del 2023.