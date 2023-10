A Milano il giorno d'ottobre più caldo di sempre: toccati i 30,9 gradi

Il mese di ottobre 2023 è stato uno dei più caldi di sempre. Le temperature record hanno colpito maggiormente il nord-ovest del nostro Paese. Temperature molto più alte rispetto alla media anche per la città di Milano. Quella di Domenica 8 ottobre 2023, è stata infatti la giornata più calda di ottobre da sempre nella storia del capoluogo lombardo. Le temperature infatti, a Milano nella giornata di domenica scorsa sono arrivate a toccare ben 30,9 gradi.

Milano, il giorno più caldo d’ottobre: domenica 8 toccati i 30,9 gradi

La temperatura massima toccata domenica 8 ottobre nella città di Milano si avvicina alla media che solitamente viene rilevata durante il mese di agosto nel capoluogo lombardo. Temperatura che raggiungono solitamente una media di 29 gradi.

Temperature di ottobre come quelle di agosto

Le temperature di questo mese di ottobre 2023 sono state molto alte rispetto alla media che solitamente si ha in questo periodo autunnale. Temperature che mediamente segnano una massima di 18 gradi. Parliamo quindi di una differenza di +13 gradi rispetto alla norma di questo mese.

Caldo anomalo anche in Piemonte

Temperature record anche in altre zone del Nord Italia. A Cuneo in Piemonte le temperature nella giornata di domenica 8 ottobre sono arrivate a 33 gradi, mentre 32 gradi sono quelli percepiti in Val di Susa a ben 600 metri di altezza.