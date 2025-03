Giorno delle Ceneri: che cosa è e quando cade?

Con l'avvicinarsi della Pasqua ricade il Giorno delle Ceneri che quest'anno si celebra mercoledì 5 marzo 2025. Ma cosa è il giorno delle Ceneri e qual è il significato?

Giorno delle Ceneri: significato e cosa è

Il Giorno delle Ceneri è il mercoledì precedente la prima domenica di quaresima che, nelle Chiese cattoliche di rito romano e in molte Chiese protestanti, coincide con l'inizio della quaresima, periodo liturgico "forte" a carattere battesimale e penitenziale in preparazione della Pasqua cristiana. Con l'arrivo del giorno delle Ceneri i cristiani intraprendono un percorso spirituale di preghiere e pentimento dai propri peccati in attesa della Pasqua. Il Mercoledì delle Ceneri rappresenta la prima tappa di questo lungo percorso della durata di 40 giorni in cui i cristiani si prefiggono il rispetto di rituali ed astinenze come non mangiare la carne il venerdì prima della Pasqua.

Simbolicamente nel giorno delle Ceneri i cristiani si recano in Chiesa per ricevere sulla fronte o sul capo un pizzico di cenere che simboleggia la natura mortale dell'uomo e la volontà di pentirsi dei propri peccati. "Con il sudore della fronte mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: cenere tu sei e in cenere tornerai!" è il rito che richiama la frase biblica di Dio ad Adamo prima di cacciarlo dall'Eden. Una curiosità: nel rito ambrosiano, ossia il rito praticato nelle chiese e parrocchie dell'Arcidiocesi di Milano, non viene celebrato alcun Mercoledì delle Ceneri. Per i cittadini di Milano la Quaresima prende il via direttamente la domenica successiva.