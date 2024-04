Giornata mondiale della Terra 2024 - La campagna di sensibilizzazione Mediaset

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra e anche quest'anno Mediaset sostiene l'iniziativa con una campagna di comunicazione digital che sottolinea l’importanza di tutelare le aree boschive per il benessere del nostro Pianeta.

Mediaset per la Giornata della Terra

In Italia il 50% dei territori colpiti dagli incendi negli ultimi 20 anni è costituito da foreste ed è sempre più necessario un comportamento rispettoso e responsabile perché queste aree possano continuare a contrastare il consumo di suolo, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico.



La Giornata mondiale della Terra è un’importante occasione per riflettere sulle azioni che ciascuno può intraprendere per proteggere e preservare il nostro Pianeta e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Per dare ulteriore risalto al messaggio della campagna, la Torre simbolo del Gruppo verrà illuminata di verde.