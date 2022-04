Giornata mondiale della salute 2022: perché si celebra e i motivi per celebrarla

Il World Health Day, Giornata mondiale della salute, si celebra ogni anno il 7 aprile, data in cui è stata fondata nel 1948 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ogni anno il tema della giornata è dedicato ad una tematica specifica con una serie di iniziative correlate con l'obiettivo di promuovere la salute in tutto il mondo.

Giornata mondiale della salute 2022, il tema di quest'anno

L'Oms quest'anno ha scelto come tema per la Giornata mondiale della salute: Our Planet, Our Health, Il nostro Pianeta, la nostra Salute. L'obiettivo è quello di far riflettere su quanto la salute sia correlata al pianeta in cui viviamo esortando tutti a prendersene cura. Secondo i dati ufficiali comunicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ogni anno si registrano 13 milioni di morti causati da danni ambientali.

Basti pensare che solo l'inquinamento atmosferico causa la morte di 13 persone al minuto nel mondo per malattia cardiache, ictus e cancro ai polmoni. 829.000 persone, invece, muoiono ogni anno a causa di malattie diarroiche nei paesi più poveri dove l'acqua è inquinata e si vive in condizioni di scarsa igiene. Non solo, i nostri mari e le nostre montagne riversano in condizioni terribili inquinati dalla plastica, mentre si registra un aumento delle malattie cardiache e dell'obesità legate al consumo di cibi trasformati e malsani.

A tutto ciò poi si aggiunge la crisi climatica che proprio l'Oms ha definito "la più grande minaccia sanitaria per l'umanità". Se prima le catastrofi naturali erano sporadiche, l'inquinamento e il riscaldamento globale sono la causa di inondazioni, allagamenti, ma anche incendi, siccità e la nascita di nuove malattie infettive e virus. Proprio l'Oms ha spiegato come l'aumento della temperatura globale potrebbe mettere a rischio più di 2 miliardi di persone di contrarre l'infezione da dengue, virus che si trasmette dalle zanzare all'uomo.

World Health Day 2022, il Covid ha prosperato tra le disuguaglianze

A peggiorare la situazione poi è arrivata la pandemia da Covid-19 che ha mostrato ancora di più le disuguaglianze sociali nel nostro mondo. Per questo motivo l'Oms ha espressamente richiesto, nel giorno mondiale della salute, una salute egualitaria in tutto il mondo invitando tutti a pensare al benessere dell’uomo senza dimenticare quello del mondo in cui viviamo. Tedros Ghebreyesus, il Direttore generale dell’OMS, ha dichiarato: "la pandemia ha prosperato tra le disuguaglianze e le lacune dei sistemi sanitari, per questo è cruciale che tutti i governi puntino sul rafforzamento della sanità".

Cosa fare per migliorare la salute e salvaguardare il mondo in cui viviamo? Prima di tutto evitare di utilizzare l'auto, optando per la bici oppure il trasporto pubblico, ma anche puntare sull'energia rinnovabile. Un semplice gesto è anche quello di spegnere le luci in casa, fissare il riscaldamento non oltre i 21,5°C e smettere di fumare. In ambito alimentare poi evitare di acquistare cibi preconfezionati e trasformati puntando sulla qualità di cibi freschi acquistando da produttori locali. Infine evitare la plastica e prediligere sacchetti della spesa riciclabili.