I giardini verticali fanno bene al clima: lo studio

I giardini verticali sono decisamente belli da vedere, ma i loro benefici effetti non si limitano all'aspetto estetico. Queste pareti verdi hanno infatti un importante impatto sul clima, rinfrescando e ripulendo l'aria. Questo è quanto è emerso da uno studio recente pubblicato su Building and Environment.

Giardini verticali, quali effetti sul clima?

Negli ultimi anni, i giardini verticali hanno rivoluzionato il nostro modo di concepire gli spazi verdi urbani, portando una ventata di freschezza e colore nei quartieri. Questi innovativi sistemi di coltivazione verticale non solo abbelliscono gli edifici, ma contribuiscono attivamente alla purificazione dell'aria. A dimostrarlo è stato un recente studio dell'università di Utrecht condotto a Singapore, e successivamente pubblicato sulla rivista Building and Environment.

Stando a quanto emerge dal report i vantaggi effettivi di una parete verde possono dare un notevole contributo nel migliorare le condizioni di vita nelle città affollate.

Lo studio ha esaminato un campione di 20 muri a Singapore, comprendente superfici in cemento, pareti verdi e rocce naturali. Il confronto tra edifici a pareti nude e altri ricoperti da giardini verticali ha evidenziato una significativa riduzione della temperatura ambientale. In quelli in cui i muri erano ricoperti di vegetazione la temperatura circostante è risultata inferiore di circa 0,7 gradi, garantendo un microclima più fresco anche all'interno degli edifici.

Sebbene a una prima occhiata questi valori possano apparire irrilevanti, si tratta comunque di risultati che influiscono notevolmente anche nella quantità di energia necessaria per raffrescare le case. Un altro importante vantaggio è legato alla tutela della biodiversità: i giardini verticali di Singapore ospitano quasi 300 specie di animali, tra ragni, insetti e uccelli.