I più bei giardini da visitare in Italia in primavera

Con l'arrivo della primavera la natura si risveglia regalandoci un grande spettacolo di colori. Ecco una lista dei giardini più belli da visitare per godere non solo della stagione primaverile, ma anche dove rifugiarsi per trascorrere qualche ora all'insegna del relax.

La primavera è una delle stagioni più belle e potenti, in grado di regalarci la natura nel massimo del suo splendore. Del resto la primavera è la stagione del rinnovamento, ma anche della vitalità e della speranza. Durante i mesi primaverili quale occasione migliore per visitare alcuni dei giardini più belli d'Italia, delle vere e proprie oasi di bellezza e relax dove godere di tutto lo splendore della natura. Tra i primi giardini da non perdere c'è Il Giardino di Ninfa di Cisterna di Latina nel Lazio.

Si tratta di un monumento naturale della Repubblica Italiana situato nel territorio del comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta, considerato tra i giardini all'inglese più belli d'Italia. Visitando il giardino si può godere della presenza di ciliegi e meli ornamentali in fiore, ma anche di magnolie, betulle e aceri giapponesi. Sempre nella regione Lazio merita una visita Villa Lante della Rovere a Bagnaia, frazione di Viterbo.

Il parco, voluto dal cardinale Gianfrancesco Gambara e progettato da Jacopo Barozzi da Vignola, è tra i più belli realizzati durante il 500. Un giardino bellissimo in cui perdersi tra fontane, cascate, ma anche percorsi segreti e labirinti. L'acqua è una presenza costante e tra le varie fontane da non perdere ci sono: Fontana del Quadrato, Fontana dei Lumini e la Fontana della Tavola.

Se siete in Trentino Alto Adige da non perdere i Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano amatissimi anche dall'imperatrice Sissi. Un tripudio di colori con più di 300 mila fiori tra tulipani, narcisi e giacinti. In questi giardini crescono piante provenienti da tutto il mondo e all'interno è possibile visitare anche il Castello Trauttmansdorff. In Veneto merita una visita il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio che ha vinto il premio di parco più bello d'Italia nel 2013 e di secondo parco più bello di Europa nel 2015. Una menzione particolare il viale delle rose dove è possibile ammirare più di 30 mila rose.

Dal Veneto alla Toscana dove è possibile ammirare La Villa Medicea di Castello sulle colline di Firenze. Conosciuta anche con il nome di Villa Reale è stata un tempo anche residenza di campagna dei Medici. Proprio per questa villa Botticelli ha dipinto La Nascita di Venere e La Primavera, due delle opere più belle e preziose della galleria degli Uffizi. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la villa dal 1966 è la sede dell’Accademia della Crusca e può essere visitata solo in occasioni speciali, mentre il giardino è aperto al pubblico.

In Sicilia si trovano due giardini meravigliosi. Il primo è il Giardino della Kolymbethra nella valle dei Templi di Agrigento. Un luogo magico dove è possibile respirare i profumi della Sicilia grazie alla presenza di arance, limoni, ulivi, ma anche mandorli, mirti, melograni e fichi di india. A Pantelleria, invece, c'è il Giardino Pantesco nella contrada Khamma donato al FAI dall’azienda vinicola Donnafugata. Il giardino risale al 3.000 a.C e al suo interno è presente una pianta secolare di arancio "portogallo".

Da non perdere poi il Parco Durazzo Pallavicini di Pegli, un'oasi immersa in un parco con laghetti e statue. Sul Lago Maggiore, invece, ci sono i giardini di Villa Taranto annoverati tra i più belli al mondo. Si tratta di un giardino inglese realizzato dal Capitano Mc Eacharn nel 1931 che fece impiantare migliaia di piante e fiori provenienti da ogni parte del mondo. Da non perdere la zona della cascatelle, la piscina e le vasche per ninfee e fior di loto, il “Giardino d’inverno” e il “Giardino palustre”, le fontane ornamentali e i giochi d’acqua. Infine i giardini di Isola Bella sul Lago Maggiore all'interno delle isole Borromeo. Un'oasi di pace meravigliosa dove poter camminare tra cascate, giochi d'acqua, pavoni bianchi, statue, obelischi e dieci scenografiche terrazze.

