FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. "Ghiacciaio dell'Apocalisse" in rapido cedimento: nuovo allarme d...

"Ghiacciaio dell'Apocalisse" in rapido cedimento: nuovo allarme della comunità scientifica

Un resoconto sulla lenta disgregazione della piattaforma di orientale del ghiacciaio Thwaites in Antartide occidentale.
Sostenibilità4 Dicembre 2025 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità4 Dicembre 2025 - ore 10:04 - Redatto da Meteo.it

Il ghiacciaio Thwaites, situato nell’Antartide occidentale, sta mostrando trasformazioni più accelerate rispetto alla maggior parte delle piattaforme glaciali del pianeta. La sua evoluzione nei prossimi decenni rappresenta una delle principali incertezze per gli studiosi che cercano di prevedere quando e quanto velocemente crescerà il livello dei mari a livello globale.

Allarme in Antartide, il "Ghiacciaio dell'Apocalisse" si sta sgretolando

Il ghiacciaio Thwaites, uno dei colossi di ghiaccio più instabili dell’Antartide occidentale, torna al centro dell’attenzione scientifica internazionale. Nuove analisi basate su vent’anni di rilevazioni satellitari e misurazioni GPS hanno individuato un punto critico che potrebbe accelerare in modo significativo il futuro collasso della sua struttura.

I dati mostrano infatti che una zona fondamentale del sistema, la piattaforma orientale conosciuta come Thwaites Eastern Ice Shelf, sta progressivamente perdendo la sua connessione con un importante “punto di ancoraggio”, cioè un elemento naturale che contribuisce a stabilizzare l’intera massa glaciale.

Questa lenta ma costante perdita di sostegno si accompagna a un altro fenomeno preoccupante: la rapida crescita delle fratture che attraversano la piattaforma di ghiaccio. Le crepe si moltiplicano e si allargano, segno che le tensioni interne al ghiaccio stanno aumentando. Inoltre, il flusso del ghiacciaio, il movimento con cui il ghiaccio scorre verso il mare, sta accelerando, lasciando intuire che la piattaforma potrebbe cedere più velocemente di quanto inizialmente ipotizzato.

I possibili effetti del cedimento del "Ghiacciaio dell'Apocalisse"

La crescente instabilità del ghiacciaio Thwaites, soprannominato “Ghiacciaio dell’Apocalisse”, non riguarda solo l’Antartide: se la perdita di stabilità dovesse proseguire fino a un cedimento significativo, le conseguenze potrebbero estendersi all’intera circolazione oceanica e mettere a rischio le comunità costiere di tutto il mondo.

Le proiezioni attuali indicano che, se il solo Thwaites dovesse collassare completamente, il livello globale del mare potrebbe salire di circa 65 centimetri. In scenari più estremi, il cedimento del ghiacciaio potrebbe innescare un effetto a catena su altre porzioni della calotta antartica, con un possibile aumento di diversi metri entro la fine del secolo.

Questo quadro sottolinea l’importanza di monitorare attentamente il ghiacciaio e di comprendere le dinamiche che regolano la stabilità dell’Antartide occidentale, dati gli impatti potenzialmente drammatici a scala planetaria.

La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. II nuovo obiettivo è raggiungere le 50.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Il clima cambia più in alto: lo scioglimento accelera sulle montagne di tutto il mondo
    Sostenibilità4 Dicembre 2025

    Il clima cambia più in alto: lo scioglimento accelera sulle montagne di tutto il mondo

    Il cambiamento climatico è un problema mondiale, ma alcune aree "soffrono" più di altre. Studio rivela che a risentirne di più sono le montagne.
  • Livello del mare in aumento di 2 metri: entro quando accadrà secondo gli esperti
    Sostenibilità3 Dicembre 2025

    Livello del mare in aumento di 2 metri: entro quando accadrà secondo gli esperti

    Quando potremmo essere costretti a fare i conti con un innalzamento del livello del mare di 2 metri? Il parere degli esperti.
  • Addio alle vecchie bottiglie di plastica: nel 2030 saranno completamente diverse
    Sostenibilità21 Novembre 2025

    Addio alle vecchie bottiglie di plastica: nel 2030 saranno completamente diverse

    A partire dal 2030 le bottiglie di plastica saranno diverse: ecco cosa cambierà.
  • Spiagge italiane a rischio: il mare avanza e divora la costa
    Sostenibilità20 Novembre 2025

    Spiagge italiane a rischio: il mare avanza e divora la costa

    Entro pochi decenni l’Italia potrebbe perdere quasi metà delle sue spiagge: un fenomeno alimentato dall’innalzamento del mare.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Tendenza4 Dicembre 2025
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Tendenza2 Dicembre 2025
Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
Nuova perturbazione in arrivo venerdì, scenario meteo più tranquillo per il ponte dell'Immacolata. La tendenza nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 04 Dicembre ore 16:58

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154