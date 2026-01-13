Gelicidio: cos’è, come si forma e perché rende le strade estremamente pericolose

Uno dei pericoli più temuti da pedoni e automobilisti in inverno è il gelicidio: un fenomeno meteorologico abbastanza raro che però comporta molti più rischi di quelli presenti su una strada ghiacciata.

Cos'è il gelicidio?

Può accadere di leggere nelle previsioni meteo che alcune aree geografiche sono soggette a "rischio gelicidio". Si tratta di un evento (abbastanza raro) durante il quale la pioggia che cade si ghiaccia immediatamente al suolo, formando uno strato sottile di ghiaccio invisibile. Quando questo accade, il fondo stradale si presenta estremamente insidioso (proprio per la scarsa visibilità del ghiaccio) sia per i pedoni che per i veicoli che circolano in quel tratto.

Conosciuto anche come "pioggia ghiacciata" infatti, il fenomeno può apparire agli occhi come una strada bagnata, mentre in realtà il manto stradale è ricoperto da lastre di ghiaccio trasparenti, in quanto prive di bolle d'aria. Ma perché accade questo?

Non bastano le temperature rigide, come quelle dei giorni scorsi, ma è necessario che vi sia una temperatura al suolo inferiore a 0 gradi e sopra uno strato d'aria più calda che consenta la fusione completa della neve che cade dalle nubi.

In altre parole i fiocchi si sciolgono in pioggia quando incontrano masse d'aria calda in quota, e l'acqua precipita allo stato liquido, congelandosi appena tocca il suolo e cristallizzando con un aspetto perfettamente trasparente.

I marciapiedi e le corsie delle strade vengono così "rivestiti" da uno strato di ghiaccio quasi invisibile, che può causare seri pericoli a chi, ignaro, si trova a transitare in quel tratto (a piedi o in auto).

Zone a maggior rischio gelicidio in Italia

Si tratta di un fenomeno che, come anticipato, è piuttosto raro. Tuttavia vi sono alcune aree nel nostro Paese maggiormente soggette al rischio gelicidio. In particolare sono le aree della Pianura Padana, ma anche le pianure e le conche interne dell'Italia centrale a correre i rischi maggiori. Il periodo nel quale il gelicidio si verifica con maggior frequenza è quello compreso tra fine dicembre e inizio gennaio.

Gelicidio, da dove deriva il termine?

La parola gelicidio deriva dal latino gelicidium, e significa letteralmente "caduta di gelo". Nelle zone dell'Appennino tosco emiliano, questo fenomeno è conosciuto anche con il nome di "bruscello" o "brucello".

In questo caso l'etimologia più probabile potrebbe essere da broccia, ovvero pioggerella gelata. Nelle aree appenniniche della città metropolitana di Bologna viene definito bioccio, mentre nell'Emilia occidentale è conosciuto come vetroghiaccio. A Forlì si usa il termine vetrone per identificarlo.

Il gelicidio non deve però essere confuso con la brina, che si verifica quando il vapore acqueo si trasforma in cristalli di ghiaccio sulle superfici in assenza di vento e con una forte percentuale di umidità nell'aria. Un altro fenomeno abbastanza simile è la neve chimica, che si forma in presenza di nebbia e basse temperature.

Un altro evento atmosferico che non dovremmo confondere con il gelicidio è la galaverna, per la quale le goccioline di nebbia (Freezing Fog) congelano su alberi e suolo quando la temperatura è sottozero, formando uno strato di ghiaccio opaco (dovuto alla presenza di bolle d'aria).

Potremmo invece trovare associato al gelicidio il termine "tempeste di ghiaccio" (in inglese ice storms). Si tratta infatti di due fenomeni meteorologici distinti, che però possono verificarsi in contesti simili. Le tempeste di ghiaccio si verificano principalmente nel Nord Est del Nord America e consistono in perturbazioni atmosferiche più intense, che possono portare a vere e proprie precipitazioni di ghiaccio.