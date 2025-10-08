FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Il futuro dei trasporti: l’Italia lancia il treno più green

Il futuro dei trasporti: l’Italia lancia il treno più green

Frecciarossa 1000: nasce il treno più sostenibile e veloce in Italia.
Mobilità8 Ottobre 2025 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it
Mobilità8 Ottobre 2025 - ore 10:56 - Redatto da Meteo.it

Buone notizie per la mobilità sostenibile su rotaie in Italia: il treno più ecologico e veloce ha compiuto il suo primo viaggio in anteprima, grazie agli sforzi del Gruppo FS.

Frecciarossa 1000: il treno dei record

Il nuovo convoglio, denominato Frecciarossa 1000, rappresenta un significativo investimento di oltre 1,3 miliardi di euro nell'ambito del Piano Strategico FS 2025/2029. Questo progetto ambizioso mira principalmente all'innovazione della flotta, alla sostenibilità ambientale e alla crescita dell'industria italiana sui mercati internazionali.

Il Frecciarossa 1000 potrebbe trasformare radicalmente il settore nei prossimi anni. La progettazione di questo treno è stata realizzata da Hitachi Rail, una delle aziende leader a livello globale nell'innovazione dei trasporti. I primi convogli sono stati assemblati nei centri di Pistoia e Napoli, poi c'è stato anche il primo viaggio in anteprima.

Entro il 2029, il numero di unità in circolazione aumenterà fino a 36. Questo treno si distingue per la sua sostenibilità, con un tasso di riciclabilità del 97,1% e un recupero di materiali del 98,2%, valori che rappresentano un netto miglioramento rispetto ai treni ad alta velocità esistenti.

Inoltre, i motori elettrici di nuova concezione riducono il consumo energetico e presentano sistemi di condizionamento altamente efficienti, contribuendo a una diminuzione del potenziale di riscaldamento globale (Gwp) del 56%. Questi risultati straordinari hanno consentito al Frecciarossa 1000 di diventare il primo treno ad alta velocità al mondo a ottenere la certificazione EPD (Environmental Product Declaration).

Non solo più sostenibile, ma anche più efficiente dal punto di vista tecnologico e prestazionale, il Frecciarossa 1000 può raggiungere una velocità di 360 km/h, grazie a innovativi sistemi di trazione e a un sistema di gestione energetica (Ems) per la registrazione dei dati energetici.

Aumenta il comfort dei viaggiatori

Il progetto Frecciarossa 1000 non si limita a migliorare le prestazioni ecologiche e funzionali, ma mira anche a offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio più confortevole.

Infine, i viaggiatori possono godere di una connessione Wi-Fi 5G potenziata, nuovi interni ergonomici e spazi per i bagagli, insieme a ristrutturazioni nelle aree di ristoro, con una nuova Area Galley e un Bar Bistrot rinnovato.

Attualmente, il Frecciarossa 1000 ha l’omologazione per operare in sette Paesi europei oltre all’Italia: Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio, dimostrando l’intento del Gruppo FS di espandere la propria presenza sui mercati europei e promuovere l’eccellenza italiana.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Sciopero del 10 ottobre 2025 nei trasporti pubblici: ecco dove, chi si ferma e fasce orarie garantite
    Mobilità7 Ottobre 2025

    Sciopero del 10 ottobre 2025 nei trasporti pubblici: ecco dove, chi si ferma e fasce orarie garantite

    Si preannuncia un venerdì difficile a Roma per via dello sciopero del 10 ottobre 2025: chi si ferma e perché.
  • Sciopero generale 3 ottobre 2025 per la Palestina: chi si ferma e gli orari dello stop
    Mobilità3 Ottobre 2025

    Sciopero generale 3 ottobre 2025 per la Palestina: chi si ferma e gli orari dello stop

    Il 3 ottobre 2025 è una giornata di sciopero nazionale che tocca trasporti, scuole, sanità e informazione.
  • Sciopero trasporti 2 e 3 ottobre, stop di 24 ore: chi si ferma e perché?
    Mobilità1 Ottobre 2025

    Sciopero trasporti 2 e 3 ottobre, stop di 24 ore: chi si ferma e perché?

    Nuovo sciopero del trasporti indetto per il 2 e 3 ottobre. Chi si ferma e perché? Ecco tutte le informazioni utili per chi deve viaggiare
  • In arrivo il treno Regionale da mille passeggeri e 200 chilometri all'ora
    Mobilità1 Ottobre 2025

    In arrivo il treno Regionale da mille passeggeri e 200 chilometri all'ora

    Presentato da Trenitalia e Alstom alla Expo Ferroviaria 2025, il Regionale, il nuovo treno che punta a migliorare il servizio.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Tendenza8 Ottobre 2025
Meteo, weekend stabile e mite poi aria fredda? La tendenza
Secondo weekend di ottobre soleggiato e molto mite con solo qualche episodio instabile sulle Isole. Da martedì 14 ottobre probabile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Tendenza7 Ottobre 2025
Meteo, 10-12 settembre stabili e miti quasi ovunque: la tendenza
Parte finale della settimana con alta pressione su buona parte del Paese e clima molto mite. In Sardegna si sentirà l'influsso di un'area instabile. La tendenza meteo
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tendenza6 Ottobre 2025
Meteo, dal 9 ottobre vortice mediterraneo: la tendenza
Tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna per l'arrivo di un vortice di bassa pressione. Rialzo termico e clima più mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 08 Ottobre ore 15:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154