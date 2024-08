Fulmine globulare: cos’è il fenomeno luminoso che può verificarsi anche in assenza di temporale

Il fulmine globulare è un fenomeno atmosferico affascinante e misterioso, spesso avvolto da miti e leggende. Conosciuto anche come “palla di fuoco”, questo fenomeno si manifesta come una sfera luminosa di dimensioni variabili, che può apparire sia durante che dopo un temporale, ma in alcuni casi anche in assenza di temporali. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche del fulmine globulare, le teorie scientifiche che cercano di spiegarlo e alcune testimonianze di avvistamenti.

Caratteristiche del Fulmine Globulare

Il fulmine globulare si presenta come una sfera di luce che può variare da pochi centimetri a diversi metri di diametro. La sua durata può variare da pochi secondi a diversi minuti, durante i quali la sfera può fluttuare lentamente nell'aria o muoversi rapidamente. I colori del fulmine globulare variano dal bianco al giallo, rosso o blu. Nonostante la sua apparente tranquillità, questo fenomeno può essere pericoloso, poiché è stato riportato che possa causare danni materiali e, in rari casi, ferire le persone.

Il Fulmine Globulare in assenza di temporale

Sebbene il fulmine globulare sia spesso associato ai temporali, ci sono numerose testimonianze di avvistamenti in condizioni meteorologiche calme e senza precipitazioni. Questo ha portato gli scienziati a esplorare varie spiegazioni per la sua origine e natura.

Teorie scientifiche

Le origini del fulmine globulare rimangono in gran parte un mistero, ma diverse teorie cercano di spiegare il fenomeno:

Teoria del Plasma: Una delle ipotesi più accreditate suggerisce che il fulmine globulare sia una forma di plasma, un gas ionizzato che emette luce. Secondo questa teoria, la sfera luminosa potrebbe formarsi quando un fulmine colpisce il suolo, vaporizzando materiale che poi si trasforma in plasma. Teoria della Combustione: Alcuni ricercatori propongono che il fulmine globulare possa derivare dalla combustione di particelle in aria, come il silicio, che brucia creando una palla di fuoco luminosa. Teoria Quantistica: Alcune ipotesi più recenti suggeriscono che il fenomeno potrebbe essere spiegato da effetti quantistici o da particolari condizioni elettriche nell'atmosfera.

Testimonianze e avvistamenti

Il fulmine globulare è stato avvistato e descritto in molte culture e in diverse epoche storiche. Le testimonianze variano notevolmente, rendendo difficile stabilire una descrizione univoca. Tuttavia, molte di queste testimonianze condividono elementi comuni come il movimento fluttuante e la presenza di un suono sibilante o crepitante.