Frutta e verdura autunnali: ecco quelli che non dovrebbero mai mancare sulla tavola

Mangiare frutta e verdura di stagione è sicuramente un'ottimo sistema per garantirsi un maggior apporto di vitamine e sali minerali, visto che ortaggi e frutti che giungono a maturazione naturalmente contengono un quantitativo più alto di micronutrienti. Ora che l'autunno è ufficialmente iniziato, quali sono i vegetali da inserire nella lista della spesa per portare in tavola gusto e salute?

Frutta d'autunno, prelibatezze salutari nel carrello della spesa

La frutta autunnale offre grandi benefici sotto il profilo nutritivo e del gusto. Tra i frutti da inserire nel carrello troviamo l'uva da tavola - disponibile in diverse dimensioni e colori, con o senza semi - perfetta per essere consumata a fine pasto o in occasione di uno spuntino a metà serata. Gli acini d'uva si prestano anche alla preparazione di molte ricette dolci e salate.

Un altro frutto che non dovrebbe mai mancare nella fruttiera di casa sono i fichi. Dolci e ricostituenti sono un mix perfetto tra vitamine e minerali. Anche questi frutti d'autunno si prestano benissimo alla preparazione di piatti dolci e salati.

Tra la frutta a guscio troviamo invece noci e nocciole, preziose fonti di antiossidanti e grassi "buoni". Ma sono davvero molti i frutti autunnali, che consentono di proporre ogni giorno menù variegati: castagne, marroni, melograni, pere, nespole, arance, mandarini e cachi sono tra quelli che non potranno mai mancare nella dieta per fare un pieno di vitamina C anche a tavola.

Tra i frutti che giungono a maturazione in questo periodo troviamo anche le giuggiole, una varietà che ha quasi rischiato di sparire per sempre dalle nostre tavole e che oggi viene salvaguardata (anche a tutela della biodiversità) - insieme a tanti altri frutti dimenticati - dalle banche della frutta.

Verdure d'autunno, quali alimenti sani portare in tavola?

Con l'arrivo della stagione autunnale abbiamo dovuto salutare melanzane e zucchine, e sostituirle con vegetali tipici di questo periodo dell'anno. Se la varietà di verdure estive è molto ampia, quella autunnale non è certo da meno.

Broccoli, zucche, carote, funghi, porri e cicoria arrivano a dare un pizzico di sapore ai nostri piatti, arricchendoli di fibre salutari per il nostro organismo. Ci sono poi anche molte verdure che possiamo consumare sia cotte che crude, e tra questi troviamo i finocchi e i carciofi.

Con l'avvicinarsi dell'inverno tornano sulle nostre tavole i cavoli e i cavolfiori, mentre in commercio spuntano piselli, fagioli, ceci e lupini essiccati dopo la raccolta estiva. Questi legumi essiccati saranno perfetti per un piatto caldo, sano e sostanzioso mentre le temperature esterne iniziano a scendere.