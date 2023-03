Non è ancora tempo di fragole, ma fiori e qualche "frutto" colorano già orti e balconi

Siamo appena agli inizi di marzo e certamente non è ancora tempo di fragole, ma questi frutti - con i loro colori allegri - dipingono già orti e giardini, regalandoci fioriture spettacolari, sapori insoliti per la stagione, e qualche preoccupazione. Già, perché trovare le fragole mature i primi giorni di marzo al di fuori delle serre, è tutt'altro che normale e dovrebbe spingerci a riflettere.

Tempo di fragole, quando?

Le fragole solitamente iniziano a fiorire ad aprile, per poi regalarci a maggio i loro gustosissimi "frutti" (si tratta in realtà del ricettacolo). Quest'anno però le fioriture sembrano essere in largo anticipo, e già nel mese di febbraio molti utenti sui social hanno pubblicato immagini e video con le foglie già "corredate" di fragole rosse. Non parliamo ovviamente di fragole coltivate nelle serre, ormai disponibili in ogni stagione dell'anno, ma di piantine coltivate all'aria aperta.

Tutto questo è dovuto alle ondate di calore anomale dei mesi scorsi. In pratica quelle fragoline rosse che oggi possiamo raccogliere nei nostri orti e giardini sono l'ennesima dimostrazione della crisi climatica in atto. E se da un lato le fragole rappresentano un alimento gustoso, e un'eccellente fonte di vitamina C e di flavonoidi, il fatto di poterle cogliere già adesso dalle piantine messe a dimora all'esterno dovrebbe preoccuparci.

Effetti del cambiamento climatico visibili anche nei nostri giardini

Il clima impazzito dei mesi passati ha causato un vero e proprio stravolgimento e portato alla fioritura anticipata degli alberi, ma anche al disorientamento delle api e degli altri insetti impollinatori, senza contare i danni provocati dalla prolungata siccità, che ha colpito bacini e fiumi italiani, rischiando di "prosciugare" anche i rubinetti delle nostre case.

La natura è andata in tilt e gli effetti di questa preoccupante situazione sono oggi visibili anche nei nostri giardini, sotto forma di piccoli "frutti" rotondi fuori stagione, che dietro al loro bellissimo colore rosso racchiudono una preoccupante verità.