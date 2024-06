Tempeste solari: quando vedremo (forse) nuove aurore polari?

Durante la notte tra il 10 e l’11 maggio 2024, l’Italia ha vissuto un evento naturale ricco di fascino: l’aurora boreale (polare). I cieli italiani si sono colorati di rosa, viola, rosso e magenta grazie a una forte tempesta geomagnetica. Lo spettacolare momento è stato visibile in particolare nel Lazio, Toscana, Abruzzo, Sicilia e Puglia.

Tempeste solari in corso: possibili nuove aurore boreali. Ecco quando

Gli esperti fanno sapere che l’aurora boreale potrebbe tornare visibile nei cieli italiani nell’estate 2025. Questo perché il ciclo solare 25, noto come massimo solare perché l’attività del Sole aumenta significativamente, raggiungerà il picco proprio in quel periodo. Grazie all'incremento delle macchie solari e delle espulsioni di massa coronale (Cme), si possono creare le condizioni per la visibilità dell’aurora boreale anche a latitudini molto più basse.

Fenomeni solari e le prossime attività del Sole

Il ciclo solare, che dura circa 11 anni, è al momento in fase di crescita verso il massimo solare previsto proprio per il mese di luglio 2025.

Lo scorso 25 marzo 2024, è avvenuta l’ultima tempesta significativa, che ha causato una “crepa” nel campo magnetico terrestre, permettendo la visibilità dell’aurora boreale in Italia. Gli scienziati prevedono che il ciclo solare 25 raggiungerà il suo apice nel 2025, portando a nuovi fenomeni spettacolari visibili ad occhio nudo nel nostro Paese. Il periodo stimato dagli esperti dovrebbe quindi coincidere proprio con il mese di luglio 2025.

Dove vedere al meglio le aurore boreali del 2025

Per chi volesse assistere allo spettacolo dell'aurora boreale durante il mese di luglio 2025, è consigliabile monitorare le previsioni geomagnetiche e scegliere le notti con cieli sereni. Inoltre vi informiamo che le regioni del Nord Italia, come il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, potrebbero offrire le migliori condizioni per godersi al meglio lo spettacolo dell'aurora boreale nel mese di luglio 2025.