Forte terremoto scuote la Grecia, epicentro a Nord/Est di Creta: avvertito anche al Sud Italia

Ha provocato molta paura ma pochi danni il terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter che all'alba ha svegliato gli abitanti di Creta, nel Mar Egeo meridionale. A quanto riferito dai media greci, non vi sono segnalazioni di feriti o danni gravi. La scossa è stata avvertita anche ad Atene e in alcune zone della Grecia continentale.

Terremoto di magnitudo 6.1 al largo della Grecia, paura tra gli abitanti

Alle 5:19 ora italiana, un terremoto di magnitudo 6.1 è stato rilevato in Grecia, al largo dell’isola di Creta. Il sisma si è verificato in mare, a una profondità di circa 62 chilometri. L’epicentro è stato localizzato 58 chilometri a nord-nordest di Elounda, sulla costa settentrionale di Creta. L’evento sismico ha avuto origine a una profondità di 69 chilometri.

La scossa è stata percepita anche in alcune aree della Sicilia orientale, in particolare lungo la costa ionica e nelle province di Siracusa e Ragusa. Segnalazioni sono arrivate anche da Catania, Ragusa e Messina, dove diversi residenti hanno riferito di essere stati svegliati da un lieve tremore. Il sisma è durato pochi secondi, ma è stato sufficiente a causare allarme tra la popolazione.

Al momento non si segnalano feriti, vittime o danni materiali, ma sono in corso accertamenti nelle zone prossime all’epicentro per verificare eventuali conseguenze. La Protezione Civile ha comunicato che, al momento, non si riscontrano criticità nel territorio regionale, ma ha comunque invitato la popolazione a mantenere la prudenza e a seguire solo fonti ufficiali per gli aggiornamenti.

Dall’inizio dell’anno, migliaia di scosse sismiche, per lo più di lieve intensità, sono state registrate tra le isole di Santorini, Amorgos, Ios e Anafi, nell’arcipelago delle Cicladi, situato a sud-est della Grecia continentale. Questi eventi non hanno provocato vittime né danni rilevanti. Il Mar Egeo, collocato nella zona di incontro tra la placca tettonica africana e quella anatolica, è frequentemente soggetto a fenomeni sismici.

Perché Creta è zona sismica

Creta è una delle aree a più alta sismicità dell'intero bacino del Mediterraneo. L'isola si trova in una zona geologicamente instabile, situata lungo il margine di contatto tra la placca africana e quella euroasiatica. In questa regione, la placca africana si sposta gradualmente verso nord, scivolando sotto la placca euroasiatica in un processo noto come subduzione. Questo movimento genera grandi quantità di energia, che vengono rilasciate ciclicamente attraverso scosse sismiche. Soprattutto nell'antichità sono stati registrati nella zona alcuni terremoti molto forti.