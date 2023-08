Formicolio alle estremità del corpo: le cause e i possibili rimedi

Il formicolio ai piedi e alle mani è una condizione fastidiosa, in molti casi per nulla preoccupante e facilmente risolvibile con l’assunzione di un integratore o modificando qualche piccola abitudine quotidiana. Altre volte, invece, serve un’accurata diagnosi per individuare la causa dei sintomi e impostare un trattamento specifico per migliorare la condizione di salute generale.

Sintomi frequenti e l'importanza della diagnosi

La sensazione spiacevole di pizzicore che si avverte alle estremità del corpo può essere il campanello d’allarme di un vero e proprio problema di salute e, per questo motivo, se i sintomi persistono è importante sottoporsi il prima possibile a una visita specialistica. Nella maggior parte dei casi, spiegano gli esperti, si percepisce una sorta di intorpidimento o debolezza degli arti, con difficoltà a compiere gesti normali come allacciarsi le scarpe o stringere oggetti.

Le ragioni che determinano questa condizione possono essere le più svariate: deficit di vitamine, sindrome del tunnel carpale o malfunzionamenti del sistema nervoso.

Il formicolio di mani e piedi può derivare anche da una compressione dei nervi a causa di una postura scorretta, come tenere le gambe incrociate o dormire in posizioni poco idonee. In questi casi la ginnastica correttiva, associata a qualche accortezza quotidiana, può risolvere il problema. Altre volte può essere sufficiente modificare le abitudini alimentari o assumere qualche integratore per compensare le carenze di vitamine o altri nutrienti.

Nei casi più gravi, invece, è necessario impostare una terapia farmacologica per prevenire un peggioramento dei sintomi e proteggere lo stato di salute complessivo. Infatti, dietro al formicolio delle estremità del corpo si può a volte nascondere una neuropatia periferica, ossia un disturbo dei nervi che si trovano al di fuori del cervello e del midollo spinale.