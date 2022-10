Mani e piedi freddi? A volte può bastare qualche piccolo accorgimento

Con il cambio di stagione e l’abbassamento delle temperature, può capitare di avere più spesso del solito le mani e i piedi freddi, una sensazione di per sé spiacevole e che può essere dovuta a tantissime cause diverse. A volte, per provare sollievo, può bastare un semplice massaggio agli arti inferiori, oppure un pediluvio con aggiunta di zenzero, rosmarino o pepe nero. In altri casi, invece, si tratta di un sintomo che può essere correlato ad altri problemi di salute.

Alcuni rimedi efficaci per risolvere il problema

Una possibile causa può essere il diabete, che determina problemi di circolazione sanguigna che si manifestano soprattutto a livello delle estremità degli arti. Dietro al raffreddamento di mani e piedi ci può essere anche un problema alla tiroide, oppure un’alterazione del meccanismo di autoregolazione.

Di sicuro, quando il sintomo persiste o è associato ad altri fattori di rischio, è importante rivolgersi a un medico per effettuare un approfondimento o, perlomeno, per escludere che si tratti ti una patologia seria.

Ci sono, però, una serie di accorgimenti che si possono adottare per scaldare mani e piedi e risolvere questa condizione poco piacevole. Può risolvere il problema una bella doccia riattivante, con una continua alternanza di getti di acqua calda e fredda direttamente sulle gambe. Anche l’alimentazione può fare la differenza: per esempio, il peperoncino e lo zenzero sono spezie in grado di stimolare la circolazione sanguigna e favoriscono il riscaldamento dell’organismo.

Insomma, non sempre mettersi i guanti o un secondo paio di calze può essere la soluzione più efficace, anche se certamente aiuta ad alleviare rapidamente il sintomo.