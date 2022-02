Dormite col telefono in carica vicino al letto? Siete a rischio obesità e diabete

Dormire col telefono in carica vicino al letto è pericoloso? Tantissime persone per comodità lasciano il proprio smartphone sul comodino durante la notte. Si tratta di un gesto quasi automatico, ma molti di loro sono inconsapevoli dei rischi legati a questa abitudine che potrebbe rivelarsi dannosa per la salute. Lo studio British Scientists ha scoperto che dormire con un telefono vicino al letto potrebbe provocare possibili rischi di obesità e diabete.

Dormire con lo smartphone vicino è pericoloso

Non è la prima volta che si parla dei problemi legati alla vicinanza di un telefono durante la notte. Sono sempre tanti gli italiani che per comodità appoggiano il cellulare in carica sul comodino tenendolo a pochissima distanza dal letto. Si tratta di una pratica da evitare assolutamente, visto che lo studio condotto dai British Scientists, ha confermato la correlazione di gravi rischi per la salute. Chi dorme col telefono in carica vicino al letto rischia l'obesità e il diabete.

Da diverso tempo, infatti, è stato chiarito che dormire con un cellulare molto vicino può provocare rischi per la salute. La situazione può aggravarsi qualora lo lasciate in carica tutta la notte sul comodino. La vicinanza del telefono, infatti, comporta rischi di obesità e diabete. Durante la notte e la ricarica del telefono, infatti, si verifica una produzione di melatonina che varia a seconda delle condizioni ambientali della stanza. Se ci troviamo in una stanza completamente buia, la produzione di melatonina aumenta migliorando le condizioni di sonno. Attenzione però se il cellulare è sotto carica le radiazioni elettromagnetiche disturbano la produzione di melatonina con un peggioramento della qualità del sonno. Non solo, tutto questo determina un vero e proprio squilibrio del metabolismo che a lungo andare potrebbe causare patologie gravi come obesità e diabete.

Studio British Scientists: un cellulare in carica aumento flusso magnetico

Lo studio dei British Scientists ha riscontrato che, in standby, il valore della radiazione elettromagnetica rilasciata dal cellulare è di 2,3 Milligauss (mG). La densità del flusso magnetica aumenta considerevolmente se il telefonino viene messo sotto carica toccando i 3,4 Milligauss. Per quanto concerne i valori di radiazione elettromagnetica del cellulare, questi variano a seconda della distanza dalla persona: in caso di 5 cm, 10 cm e 15 cm sono rispettivamente di 1, 0,5 e 0,3 MilliGauss.