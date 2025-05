Fiori commestibili: quali sono i più facili da coltivare

Questo è il tempo delle fioriture, e molte varietà dai petali colorati non solo rallegrano i nostri giardino, ma possono anche diventare preziosi ingredienti per i piatti più esclusivi. Curiosi di conoscere quali sono i fiori edibili più facili da coltivare?

Dall'aiuola al piatto, fiori commestibili in cucina

In inglese sono noti come edible flowers e sono tutte quelle varietà di piante che regalano fioriture adatte anche per arricchire e guarnire i piatti più gustosi ed esclusivi. Molti fiori commestibili si trovano anche in natura, e crescono spontaneamente nei campi e nei boschi, ma raccoglierli necessita di una conoscenza approfondita non solo delle varie colture ma anche delle sostanze utilizzate per trattare il terreno.

Sicuramente creare un bel menù a base di fiori edibili trattati con pesticidi non piacerebbe a nessuno. Molti tipi di fiori da gustare crudi o cotti si trovano anche in commercio, ma coltivarli da soli è tutt'altra cosa. Potrebbe diventare un hobby facile e divertente, che oltre a fornire gli ingredienti per la cucina permetterebbe anche di arricchire il giardino o il terrazzo con colorate fioriture. Di seguito proponiamo alcune tra le varietà più facili da coltivare e più utili per la preparazione dei piatti.

Fiori perfetti per ricette fantastiche

Iniziamo con il dire che vi sono alcune varietà floreali che crescono meglio se posizionate in giardino o all'interno di contenitori sul balcone, e altre che danno il meglio di sé se messe a dimora nell'orto, in mezzo ad altre piante.

Nel primo gruppo troviamo:

Dianthus caryophyllus , dal sapore speziato molto simile a quello dei chiodi di garofano

, dal sapore speziato molto simile a quello dei chiodi di garofano Hemerocallis fulva , che offre petali e gemme perfetti per la decorazione delle insalate. In Giappone sono molto diffuse anche le gemme fritte

, che offre petali e gemme perfetti per la decorazione delle insalate. In Giappone sono molto diffuse anche le gemme fritte Calendula officinalis , conosciuta come lo zafferano dei poveri. I suoi petali possono essere usati per dare sapore a un risotto oppure cosparsi nell'insalata

, conosciuta come lo zafferano dei poveri. I suoi petali possono essere usati per dare sapore a un risotto oppure cosparsi nell'insalata Nasturzio , i fiori dai colori brillanti sono ottimi per guarnire l’insalata verde e donarle un gusto leggermente piccante

, i fiori dai colori brillanti sono ottimi per guarnire l’insalata verde e donarle un gusto leggermente piccante Viola , i petali possono essere aggiunti a una macedonia oppure utilizzati come decorazione per una coppa di gelato

, i petali possono essere aggiunti a una macedonia oppure utilizzati come decorazione per una coppa di gelato Rosa, i petali congelati all'interno di cubetti di ghiaccio saranno un ingrediente esclusivo per molti cocktail estivi

Oltre a questi fiori ve ne sono altri che invece si sviluppano come infiorescenza nelle piante dell'orto. Tra le varietà che danno frutti commestibili troviamo i fiori di zucca, che una volta fritti rappresentano una delle pietanze più amate dei menu estivi. Anche le infiorescenze di aglio e porro sono ottime per guarnire le zuppe, mentre quelle di rucola vengono impiegate per insaporire e dare un sapore leggermente piccante ai piatti di riso e alle patate al forno. I fiori di piselli e fagioli donano colore e gusto alle insalate a foglia.

Nel raccogliere i fiori dall'orto è necessario però fare attenzione, poiché non tutte le infiorescenze sono commestibili, per esempio quelle delle patate.

Consigli per la coltivazione dei fiori per la tavola

La miglior cosa da fare se vogliamo gustare i fiori edibili in cucina è sicuramente quella di coltivarli da soli. Come accede per la frutta e la verdura, anche i fiori commestibili a km 0 (raccolti e mangiati) hanno un sapore speciale.

La coltivazione è molto simile a quella adottata per i fiori e le piante utilizzate a fini estetici. Ovviamente è necessario portare in tavola solo fiori dei quali siamo sicuri e, oltre alla conoscenza delle varietà edibili, è fondamentale assicurarsi che il terreno nel quale vengono raccolti non sia stato trattato con sostanze chimiche, né che si trovi ai margini di una strada molto trafficata.

Il consiglio extra

Alcune erbe aromatiche coltivate in vaso o in terra sono fiorite? Molte di queste fioriture possono costituire ingredienti in cucina, al pari delle foglioline. I fiori di basilico, ad esempio, possono essere utilizzati per insaporire le verdure cotte, aggiungendoli subito prima di servirle. Lo stesso discorso vale per i fiori di timo, di menta e di rosmarino.