Fenicotteri rosa in Toscana: immagini faunistiche spettacolari

Una sessantina di fenicotteri rosa in questi giorni stanno regalando un suggestivo spettacolo nell’area umida interna più estesa d'Italia: il Padule di Fucecchio in Toscana. Uno scenario unico dato dalla migrazione degli uccelli, che solitamente si verifica proprio nel periodo tra febbraio e marzo con l'alternarsi delle stagioni e l'arrivo della primavera.

Toscana: lo spettacolo dei fenicotteri rosa

È proprio in questo periodo infatti, tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di marzo, che per i fenicotteri rosa inizia la fase degli amori. Un momento in cui i maschi attirano le femmine con la loro danza. In questo periodo infatti, sia i fenicotteri maschi che le femmine durante la cosiddetta "sfilata nuziale" passeggiano avanti e indietro, muovendo le zampe, le grandi ali e il collo. Un corteggiamento che sembra un vero è proprio passo di danza. Ed è proprio grazie al movimento del collo che i maschi attirano le femmine, dando vita a uno dei più particolari spettacoli faunistici.

Il Padule di Fucecchio accoglie lo spettacolo dei fenicotteri rosa

Uno dei fenicotteri arriva dalla Francia

Per due dei circa 60 esemplari di fenicotteri rosa sostati nell'area del Padule di Fucecchio, si è riusciti addirittura a leggere il codice che si trova sull'anello che portano sulle loro zampe: uno arriva dalle valli di Comacchio, in Emilia Romagna, l'altro dallo stagno di Fangassier, in Francia.

Come vedere i fenicotteri

Per assistere a questo spettacolo e quindi osservare da vicino la colonia di fenicotteri rosa, basta attraversare la strada provinciale 111 che da Massarella porta a Stabbia, in zona Cavallaia. Per chi conosce la zona, la colonia è visibile anche dal cosiddetto "chiaro del Chiti".