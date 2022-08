Eventi astronomici di settembre 2022: tra Luna del raccolto e Pianeti

Immagine di repertorio

Quali sono gli eventi astronomici di settembre 2022? Quali spettacoli naturali ci attendono? Ecco cosa potremo ammirare tra la Luna del raccolto e i vari Pianeti pronti a "danzare" davanti ai nostri occhi.

Eventi astronomici: cosa ci riserva settembre 2022

Il mese di settembre sarà ricco di meravigliosi eventi astronomici. Un esempio? Il 3 settembre ci sarà la Luna al primo quarto. Due giorni dopo, Venere sarà osservabile prima dell’alba insieme alla stella Regolo. Altri esempi? Il 9 settembre la Luna si troverà tra Giove e Saturno mentre Marte sarà in congiunzione con la stella Aldebaran del Toro. Tutto questo accadrà solo nei primi giorni del mese.

Grande attesa il 10 settembre per la Luna del raccolto. Di cosa si tratta? Di uno spettacolo da non perdere che anticiperà l'arrivo dell'Equinozio d'Autunno. La Luna piena in questione non si verifica sempre nel mese di settembre, ogni tre anni infatti cade nel mese di ottobre così come è avvenuto nel 2020 e come accadrà l'anno prossimo, nel 2023. Il nome "Luna del raccolto" deriva dai nativi americani. Furono loro a chiamarla così perché, essendo molto luminosa, dava più tempo ai lavori di raccolta anche dopo il tramonto.

Gli ultimi eventi astronomici del mese di settembre 2022

Altri eventi astronomici del mese di settembre? Ebbene nel calendario occorrerà appuntarsi ancora diverse date. Quali?