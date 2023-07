L’eruzione del vulcano in Islanda: le immagini incredibili. VIDEO

L’Islanda è alle prese con una nuova eruzione vulcanica: un vulcano ha infatti iniziato a eruttare a circa 30 chilometri dalla capitale, Reykjavik. Si tratta, secondo quanto riportato dal Guardian, della terza volta negli ultimi due anni che la lava fa la sua comparsa in questa zona: “L’eruzione sta avvenendo in una piccola depressione poco a nord di Litli Hrútur, e il fumo si sta muovendo verso nord-ovest”, ha fatto sapere l’Ufficio metereologico dell’Islanda. Il fumo sollevato dall’eruzione ha raggiungo la strada che collega la capitale Reykjavik al suo aeroporto internazionale, e le autorità hanno consigliato alla popolazione di tenersi lontani. Prima dell’eruzione sono stati registrati migliaia di piccoli terremoti, a segnalare che il magma sotto la superficie si stava muovendo.

Eruzione in Islanda, i precedenti nella zona

Come detto, è la terza volta in due anni che si registra un’eruzione vulcanica nella zona. La prima è iniziata il 19 marzo del 2021 nella valle di Geldingadalur, ed è durata circa sei mesi. La seconda invece è iniziata il 3 agosto 2022 nella valle di Meradalir, ed è durata tre settimane. Prima dell’evento del 2021, la regione era rimasta dormiente per otto secoli, ma secondo gli esperti questo nuovo ciclo di attività è destinato a durare diversi anni. L’Islanda ha 33 sistemi di vulcani considerati attivi, il numero più alto in Europa. In media nel Paese si registra un’eruzione ogni 5 anni. La più nota in tempi recenti è quella avvenuta nell’aprile del 2010, quando l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull causò la cancellazione di circa 100mila voli sull'Atlantico settentrionale, lasciando 10 milioni di viaggiatori a terra.