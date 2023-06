Emilia Romagna: ancora maltempo e nuovi allagamenti dopo i temporali del weekend

L'Emilia Romagna ancora nella morsa del maltempo. Un fine settimana all'insegna delle piogge nella regione già martoriata dalla terribile alluvione del mese scorso. Un forte acquazzone si è abbattuto sulla cittadina di Forlì, mentre un nubifragio ha colpito Baiso, in località Ponte Secchia.

Maltempo Emilia Romagna: è ancora allerta meteo

E' ancora allerta meteo in Emilia Romagna. A distanza di più di un mese dalle terribile alluvione che ha causato danni per milioni di euro, la regione nelle ultime ore è stata nuovamente colpita da una fortissima ondata di maltempo. Piogge e rovesci hanno interessato Forlì e diversi quartieri già messi in ginocchio dalla alluvione delle scorse settimane. Una domenica all'insegna della pioggia nel capoluogo della provincia di Forlì-Cesena in Romagna dove si sono registrati una serie di allagamenti. Diversi i quartieri colpiti dalla pioggia: Cava, Romiti e San Benedetto, peraltro i più colpiti dall’alluvione di inizio maggio. Diverse le chiamate ai Vigili del fuoco e protezione civile chiamati ad intervenire per contenere i danni e disagi causati dalla pioggia.

Lugo e Forlì

Alcune zone nuovamente allagate dopo un temporale.

Continue allerte meteo.

No, non è normale.

Ha sempre piovuto a giugno non è una novità.

Ho una certa età i temporali estivi sono sempre esistiti.

Ora ad ogni nuvola non ci resta che fare il segno della croce. pic.twitter.com/1x3MpYpiBp — Virna (@Virna25marzo) June 4, 2023

Non solo, un fortissimo nubifragio si è abbattuto nel reggiano causando problemi e disagi. La pioggia fortissima, infatti, ha colpito Baiso, in località Ponte Secchia, nel reggiano con le strade diventate fiumi. L'acqua alta ha richiesto l'immediata chiusura della Sp 486.

Emergenza maltempo in Emilia Romagna

La bomba d'acqua che ha colpito il comune di Baiso ha costretto alla chiusura anche di via Casaletto di San Cassiano. Il forte maltempo ha fatto registrare danni e smottamenti anche nel Comune di Villa Minozzo. Intanto prosegue per la giornata di oggi, lunedì 5 giugno 2023, l'allerta meteo arancione gialla in Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico nelle zone di: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola e Collina bolognese.

Nuovi allagamenti ora a Forlì, nelle aree alluvionate🥺 pic.twitter.com/WvILAnBPVW — ZONA FRANCA (@francang1950) June 3, 2023

L'emergenza è ancora alta in buona parte della pianura bolognese, in particolare nelle zone di Medicina, Molinella e Budrio e nella città di Forlì dove si presenta una grande difficoltà nello smaltimento delle acque.