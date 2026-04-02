Emergenza maltempo: crolla un ponte. Allagamenti, danni e disagi tra Molise, Abruzzo e Puglia

Il maltempo continua a colpire duramente il Centro-Sud Italia, con criticità diffuse tra Molise, Abruzzo e Puglia. Piogge incessanti, esondazioni e infrastrutture danneggiate stanno causando gravi disagi alla viabilità e alla sicurezza dei cittadini, mentre resta alta l’allerta della Protezione Civile.

#Maltempo al Centro-Sud, oltre 800 interventi in Abruzzo, Molise e Puglia: 627 #vigilidelfuoco in campo con rinforzi da Lazio, Campania, Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Nella clip operazioni notturne col gatto delle nevi a Pescopennataro [#2aprile 10:00]… pic.twitter.com/jz6B5M18zE — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 2, 2026

Crolla il ponte sul fiume Trigno: collegamenti tra Molise e Abruzzo interrotti

Intorno alle 9 del mattino è crollato il ponte sul fiume Trigno, al confine tra Molise e Abruzzo, lungo la Statale 16 Adriatica. Il cedimento è avvenuto improvvisamente dopo tre giorni di piogge intense, mentre erano in corso verifiche per una possibile riapertura al traffico.

La struttura ha collassato nella parte centrale. Fortunatamente la strada era già chiusa e non si registrano feriti. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha dichiarato: “Per fortuna non c’erano mezzi in transito, altrimenti sarebbe stata una tragedia.”

Il crollo interrompe uno dei principali collegamenti tra le due regioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Maltempo al Sud: allerta rossa tra Abruzzo, Molise e Puglia

La Protezione Civile ha confermato per giovedì 2 aprile l’allerta meteo rossa su diversi settori di Abruzzo, Molise e Puglia. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno causare criticità idrauliche e idrogeologiche. Il miglioramento è atteso solo a partire da venerdì. Segnalata inoltre allerta rossa per rischio valanghe sul Gran Sasso.

Esondazione del torrente Osento: stop alla linea ferroviaria adriatica

La situazione è peggiorata con l’esondazione del torrente Osento, in provincia di Pescara, che ha invaso la sede ferroviaria. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha disposto l’interruzione della circolazione sulla linea adriatica, definendo l’evento “non di rapida soluzione”. Disagi previsti per pendolari e viaggiatori.

Emergenza in Puglia: soccorsi e evacuazioni nel Foggiano

Nel Foggiano l’esondazione del torrente Cervaro ha provocato allagamenti diffusi. Oltre 50 automobilisti sono stati soccorsi e circa 40 persone evacuate da masserie e abitazioni rurali, anche con l’ausilio di gommoni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per strade e scantinati allagati.

La strada statale 16 è rimasta allagata in seguito all’esondazione del Cervaro, all’altezza di Borgo Incoronata, a Foggia. Diverse auto sono rimaste sommerse dall’acqua. Importanti i disagi alla viabilità, chiuso al transito il tratto interessato. pic.twitter.com/M8EudbQnnw — Local Team (@localteamit) April 1, 2026

La situazione più critica resta quella di borgata Incoronata, a pochi chilometri da Foggia. Per il Basso Fortore è stata diramata allerta rossa per rischio idraulico.

Fiumi in piena e rischio idraulico: situazione critica nel Barese

Nel nord Barese il fiume Ofanto è in piena e ha raggiunto il livello di guardia. Il Comune di Canosa di Puglia ha disposto la chiusura delle strade limitrofe al ponte romano e delle arterie secondarie verso la frazione di Loconia. Monitorati anche i canali di scolo e le infrastrutture locali.