Come tenere lontane zanzare e moscerini

Con l'arrivo della bella stagione e i termometri in salita, tornano inevitabilmente anche zanzare e moscerini. Per non rischiare di veder rovinate le nostre serate, con questi insetti - tanto piccoli quanto fastidiosi - è necessario correre ai ripari, con metodi naturali che li tengano lontani dalle nostre case e dai giardini senza danneggiare l'ambiente.

Allontanare zanzare e moscerini, i rimedi salva-estate

L'estate porta con sé la voglia di trascorrere qualche ora in più all'aria aperta, organizzare cene sotto il gazebo in giardino con gli amici e cercare nella fresca brezza serale un po' di refrigerio ai pomeriggi afosi. Spesso però queste esigenze si "scontrano" con il ronzio poco gradito delle zanzare.

Questi insetti invadono i nostri prati, ma anche l'interno della casa, sfruttando l'opportunità offerta dalle finestre tenute aperte a lungo. Oltre a dotare i propri infissi di apposite "barriere" - zanzariere fisse o scorrevoli - è possibile adottare dei sistemi per tenerle lontane? Fortunatamente non solo ciò è possibile, ma è anche realizzabile con prodotti che non siano dannosi per l'uomo, gli animali domestici e la natura. I repellenti per zanzare naturali homemade sono efficaci, e possono essere realizzati con materie prime green.

Per proteggersi efficacemente dalle zanzare le sostanze naturali a disposizione sono veramente molte. Una di queste è sicuramente rappresentata da alcune fragranze, che potremmo utilizzare sotto forma di olii essenziali. Per salvare una grigliata all'aperto potremmo ad esempio predisporre alcune candele alla citronella, oppure creare una bella cornice colorata intorno al giardino con dei gerani. Queste piante sono estremamente belle e colorate e hanno la caratteristica di tenere lontane le zanzare.

Per creare una barriera che possa permettere a questi insetti di raggiungere gli ambienti interni potremmo anche coltivare sul balcone la menta e il basilico, così da avere non solo un antizanzare ecologico ma anche qualche fogliolina aromatica preziosa per le ricette estive.

Per un repellente zanzare fai da te efficace possono rivelarsi preziosi anche i fondi di caffè. Uno studio ha dimostrato che l'odore del caffè non è per niente gradito a questi insetti, e per tenerle lontane è sufficiente conservare i fondi su dei fogli di alluminio e - una volta asciugati - bruciarli come se fossero residui di incenso.

Liberarsi dei moscerini con soluzioni green

Sebbene si tratti di animali innocui per la nostra salute, a nessuno fa piacere trovare decine di moscerini in giardino o nella propria casa. Un ottimo sistema per prevenire le invasioni di moscerini consiste nell'eliminare le "esche" che li attirano.

Ristagni di acqua, frutta troppo matura lasciata sul tavolo della cucina, residui di foglie secche e fiori sfioriti eliminati dalle piante e lasciati in qualche angolo a decomporsi, così come il sacchetto dell’umido lasciato semi aperto, sono tutti "richiami" per questi piccoli insetti tanto fastidiosi.

Se inavvertitamente viene "omessa" una di queste precauzioni gli sciami di moscerini non tarderanno a invadere il giardino o la casa, rendendo indispensabile l'impiego di prodotti che possano liberarcene. Fortunatamente sono molti i repellenti ecologici efficaci, che non rappresentano un potenziale pericolo per l'ambiente e per la nostra salute.

I rimedi naturali anti moscerino ecosostenibili sfruttano gli odori poco graditi a questi piccoli insetti, e spesso vedono gli stessi aromi già impiegati per le zanzare. Un prodotto anti moscerino naturale efficace infatti, è rappresentato dalla citronella, che potrà essere coltivata in giardino o sul balcone, o in alternativa utilizzata per fare delle candele alla citronella da sistemare ovunque.

Anche le piante aromatiche sono abbastanza efficaci per allontanare i moscerini, in particolare il timo, il rosmarino, l'origano e la menta. Coltivate sul balcone della finestra queste erbe aromatiche avranno una duplice funzione: terranno lontani i fastidiosi insetti e permetteranno di avere sempre erbette aromatiche fresche a disposizione.

Citronella, timo e menta sono ottimi repellenti green per moscerini anche in versione spray. Per realizzare un ottimo prodotto anti moscerini ecologico fai da te sarà sufficiente aggiungere a mezza tazza di aceto di mele, aceto bianco o acqua distillata, 35 gocce di olio essenziale di citronella, timo o menta, . Il composto andrà inserito all'interno di un flacone spray, per poi essere spruzzato laddove necessario.