Eclissi lunare: le foto più belle della Luna Piena

Ha incantato il mondo stanotte, la "luna di sangue" è diventata protagonista di scatti mozzafiato. Ecco le foto più belle della luna piena.

Eclissi lunare, lo spettacolo della luna di sangue

Naso in su e occhi al cielo ieri sera per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque volesse godersi uno spettacolo emozionante gentilmente offerto dalla natura. Il cielo di maggio ha infatti regalato a milioni di appassionati una meravigliosa eclissi lunare totale, mostrando la nostra amata luna in una veste insolita di color rosso. La chiamano "luna di sangue" ma i meno cruenti hanno preferito un delicato "luna dei fiori" in riferimento al mese di maggio. Altri, come lo scienziato Fred Espenak, l'hanno definita addirittura "superluna" in quanto si è presentata come una luna piena al perigeo, il punto più vicino alla Terra lungo l'orbita. Insomma, comunque la si chiami, l'effetto scenico è certamente emozionante.

Ieri sera così... eclissi di Luna.

Ovviamente però non tutti hanno potuto godere di questo spettacolo: l'eclissi lunare totale è stata infatti visibile in alcune zone delle Americhe, dell'Europa, dell'Antartide, dell'Africa e dell'oceano Pacifico orientale. Si sono invece dovuti accontentare di un'eclissi di penombra gli abitanti dell'Europa orientale, del Medio Oriente e della Nuova Zelanda. I più fortunati sono stati gli amici che vivono in America, mentre noi italiani non abbiamo potuto ammirare pienamente l'evento.

Per vedere la luna rossa ci siamo dovuti accontentare delle foto che sono state scattate in giro per il mondo ma va bene così, perché alcune sono davvero straordinarie. Allora cosa ci resta da fare? Guardiamole insieme!

Foto eclissi lunare, i migliori scatti dal mondo

Washington, Panama, Cile, Honduras, Macedonia, tutto il mondo ha voluto conservare per sempre questo evento immortalandolo e condividendolo su internet, gustiamoci gli scatti migliori.

