Earth Hour: il 25 marzo facciamo buio per proteggere il futuro del Pianeta

Oggi, sabato 25 marzo 2023, per un'ora, in tutto il mondo, milioni di persone, lanceranno un segnale importante impegnandosi a proteggere del nostro fragile Pianeta. Cosa succederà? Quale sarà il segnale? Ebbene come accade ogni anno tutte le luci rimarranno spente per un'ora, anche quelle dei monumenti più celebri di quasi 200 Paesi, compreso il Colosseo a Roma.

Earth Hour: luci spente per un'ora

Ritorna l'Earth Hour per ricordare a tutti noi di come le nostre abitudini abbiano un impatto sulla Terra e di come, per cambiare davvero le cose e costruire un mondo migliore, dobbiamo prenderci un serio impegno per salvaguardare il Pianeta. Ci sono infatti troppe luci accese e troppa energia viene sprecata.

Che cos'è l'Earth Hour? Chi ancora non lo avesse capito il famoso evento globale, lanciato dal WWF, dall'ormai lontano 2007, ci invita a spegnere tutte le luci e lasciare in tutto il mondo al buio per una giusta causa. Quando? Alle 20.30 di oggi, sabato 25 marzo. Basta solo un'ora? Certo che no. Si richiede un gesto simbolico a cui dovranno seguire cambiamenti importanti all'interno del nostro comportamento abituale. Oggi si spengono le luci per sensibilizzare e soprattutto per prendersi un impegno importante a migliorare, ma da domani si devono tramutare le parole in fatti.

Proprio per questo motivo milioni e milioni di persone in tutto il mondo hanno già aderito alla “The Biggest Hour for Earth”, ovvero la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati soprattutto agli impatti dei cambiamenti climatici.

Cos'altro dobbiamo sapere sulla Earth Hour 2023? Così come spiegato dal WWF quest'anno l'evento arriva sulla scia dello storico accordo Kunming-Montreal alla COP15 che, nel dicembre 2022, ha visto il mondo impegnarsi per arrestare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.

L'ora della terra: tanti eventi previsti per questa giornata

Il WWF ha lanciato numerosi eventi per questa giornata. Quali? Tra i tanti organizzati ne spiccano sicuramente alcuni come ad esempio quello in Mongolia dove prenderà il via una sfilata di moda sostenibile che si svolgerà con stilisti locali, con abiti realizzati in materiali riciclati. Oppure quello in Lettonia dove è stato organizzato nuovamente l'ormai tradizionale concerto.

Oltre a ciò in diversi Paesi, così come in Italia, in occasione dell’Ora della Terra, i volontari del WWF e Oasi sul territorio organizzeranno iniziative e appuntamenti. Per scoprire le varie manifestazioni basta collegarsi al sito del WWF o a quelli delle varie amministrazioni locali. Numerose locandine stanno girando anche sui vari social e durante questa giornate anche diversi influencer e Vip useranno tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare i loro seguaci e invitarli a rispondere all'invito del WWF.

Luci spente nei monumenti più importanti del mondo e d'Italia

Perfino i monumenti storici di tutto il mondo prenderanno parte all'Earth Hour 2023. Come? Spegnendo le luci. Quali monumenti parteciperanno all'evento in Italia? A Roma, alle ore 20,30, toccherà al Colosseo. Nello stesso momento si spegneranno anche: