Viaggi: dove andare a giugno? Ecco qualche idea per il weekend

L'estate è ormai alle porte e cresce la voglia di "staccare la spina" approfittando magari anche solo di un fine settimana di giugno. Ma dove andare? Se stai programmando qualche breve vacanza, ecco per te alcuni consigli utili sulle possibili destinazioni.

Fine settimana di giugno 2024, idee per una breve vacanza

Organizzare un viaggetto durante il weekend a giugno permette di sfruttare di moltissimi vantaggi. Innanzitutto è possibile godere di un soggiorno nelle località turistiche senza dover fare i conti con l'inevitabile affollamento tipico delle grandi vacanze, usufruendo spesso anche di condizioni economiche vantaggiose. Sono infatti moltissimi gli alberghi, le pensioni e i bed & breakfast che concedono sconti particolari in questo periodo dell'anno.

Giugno è infatti il mese ideale per coloro che vogliono poter godere di belle spiagge e mare pulito senza, però, dover dividere l’altra metà dell’asciugamano con il "vicino" di spiaggia. C'è anche chi preferisce dedicare il fine settimana alla visita di città d'arte oppure fare una full immersion nella natura.

Purtroppo quest'anno non potremmo beneficiare di nessun lungo ponte, visto che il 2 giugno cade di domenica. Tuttavia è possibile organizzare un bel viaggetto anche approfittando di due soli giorni. Pronti a preparare le valigie? Ecco allora qualche idea sulle possibili destinazioni.

Fine settimana di giugno al mare

Con l'arrivo dell'estate cresce la voglia di mare, e le proposte per un weekend soleggiato sono molte. Ovviamente - avendo solo due giorni a disposizione - è molto difficile organizzare un viaggio oltre confine, tuttavia il nostro Paese è ricco di spiagge e coste capaci di far innamorare alla prima occhiata.

Tra le destinazioni balneari più gettonate ci sono sicuramente la Liguria, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. Se vivete al Centro-Nord potreste pensare di organizzare un fine settimana in una delle tante spiagge liguri che quest'anno si sono aggiudicate una Bandiera Blu 2024. Non dimenticate che la regione Liguria è la "regina" delle località balneari e che anche quest'anno è riuscita ad aggiudicarsi il maggior numero di vessilli nella manifestazione promossa dalla FEE.

Per un weekend al mare in un'isola italiana non c'è che l'imbarazzo della scelta. Se la meravigliosa Sicilia offre litorali incantevoli, come la Riserva dello Zingaro vicino a Trapani, le spiagge delle isole Egadi o l'isola dei Conigli a Lampedusa, la Sardegna, con il suo aspetto più "rustico" è pronta a incantare con i suoi paesaggi unici, da godere in assoluto relax con temperature che si aggirano già sui 25 gradi. Località come Alghero offrono litorali in grado di soddisfare anche il turista più esigente.

Una vacanza di due giorni al Sud potrebbe prevedere un soggiorno nella meravigliosa Puglia, che con i suoi due versanti - quello ionico e quello adriatico - offre un'ampia varietà di panorami. Scegliendo il litorale pugliese sarà possibile trascorrere addirittura un giorno sulle coste frastagliate dell'Adriatico e il giorno successivo crogiolarsi al sole nelle sabbie dorate bagnate dallo Ionio. Ma la Puglia non è la sola a offrire mete indimenticabili per una vacanza a giugno. Il sole e il clima mite del Sud sono gli "ingredienti" perfetti anche per un soggiorno nella bellissima Costiera Amalfitana in Campania o per un breve soggiorno a Tropea in Calabria.

Fine settimana di giugno in una città d'arte

Sebbene la maggior parte degli italiani sia pronta a concedersi un anticipo delle vacanze lunghe, scegliendo mete balneari, non manca chi - sfruttando i fine settimana di giugno - ha voglia di tuffarsi alla scoperta di una delle tante città d'arte che il nostro Paese offre. L'Italia è un museo a cielo aperto, e sono davvero molte le città che ospitano monumenti e opere d'arte di straordinaria importanza.

Il nostro tour non può che iniziare da Roma. La Città Eterna è bella in qualsiasi stagione, ma in questo periodo si presenta al massimo del suo splendore. Senza il clima afoso ed asfissiante tipico di luglio e agosto, sarà possibile scoprire i suoi innumerevoli monumenti con più tranquillità. Lo stesso discorso vale per Firenze, Torino, Verona, Bologna o Perugia.

Weekend di giugno nella natura

Rilassarsi e rigenerarsi in mezzo alla natura è forse la ricetta migliore per affrontare la nuova settimana con maggiore carica. Anche in questo caso le proposte non mancano e per una breve vacanza full immersion nella natura è possibile scegliere tra località che offrono paesaggi incontaminati e patrimoni ambientali di pregio.

Coloro che desiderano trascorrere due giorni immersi nel verde potranno trovare il loro paradiso ideale in Trentino Alto Adige, regione che offre percorsi da fare a piedi o in bicicletta alla scoperta dei Laghi della Val di Non e della zona dell'Adamello, passando per le strade del Vino e dei Sapori.

Anche la Toscana offre destinazioni perfette per un soggiorno green, anche col territorio di Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, noto per il contesto ambientale-naturalistico di grande pregio del Monte Pisano nel quale si inserisce.

Fino al 22 giugno è poi possibile approfittare dell'iniziativa che permette di vivere un'avventura in notturna nei boschi dell'Appennino Tosco-Emiliano, a Treschietto, in Lunigiana.