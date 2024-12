Dove andare a sciare nel weekend 14-15 dicembre? Le località sciistiche più gettonate e già aperte in Italia

Dove andare a sciare nel weekend del 14-15 dicembre 2024? Ecco le località sciistiche più gettonate in Italia. Ci sono molte mete famose e altre un po' meno note dove si potrà andare ad ammirare il panorama, ma anche e soprattutto praticare i vari sport invernali.

Dove sciare nel weekend del 14-15 dicembre 2024? Alcuni consigli utili

Dove sciare tra il 14 e 15 dicembre 2024, dove trascorrere cioè un weekend di pace e relax ammirando il panorama innevato e dedicandosi agli sport invernali che più si amano? Nella lista delle mete consigliate possiamo annoverare alcune località della Valle D'Aosta. Sabato si attende neve, ma domenica splenderà il sole a Gressoney Saint-Jean. Chi non scia e non pratica altri sport può trascorrere il tempo in piazza ammirando i tipici Mercatini di Natale.

In Trentino Alto Adige, invece, si può andare a sciare ad Andalo dove questo weekend brillerà il sole. Gli appassionati di sport potranno seguire, oltretutto, la Coppa Europa di sci alpino femminile. Verranno disputate due entusiasmanti gare di gigante. Altro posto dove sciare? Sicuramente presso Monte Cavallo di Vipiteno. Così come per la località della Valle D'Aosta, anche questo paesino offre la possibilità, per chi non se la sente di avventurarsi sulle piste da sci, di trascorrere ore felici tra i Mercatini di Natale assaggiando prodotti tipici e acquistando bellissimi addobbi natalizi.

Altre mete consigliate? In Friuli Venezia Giulia si potrà andare a sciare, trovando sicuramente il bel tempo nella giornata di domenica 15 dicembre, sia a Ravascletto che a Sella Nevea. Mentre in Veneto, grazie alle ottime previsioni per il fine settimana di metà dicembre, si potrà andare a sciare ad Asiago, si potrà praticare sci nordico possono divertirsi al Centro Fondo Campolongo. Alternative? Si può optare anche per località quali: Piancavallo, Sappada, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Ravascletto o Tarvisio.

Dove sciare a metà dicembre? Dalla Lombardia all'Emilia Romagna

In Lombardia si potrà andare a sciare, nel weekend di metà dicembre, nel comprensorio sciistico della Val di Scalve. Si tratta di una località molto amata per chi pratica free-ride e snowboard. In Piemonte, invece, ci si potrà recare a Macugnaga o in Valle Vigezzo. In generale le altre località aperte in Regione saranno:

Bielmonte

Claviere - Vialattea

Frabosa Soprana - Mondolè Ski

Sampeyre

Sansicario - Cesana

Per finire in Emilia Romagna apriranno, proprio sabato 14 dicembre, le piste da scii nel comprensorio del Cimone. Possibilità di sciare anche per Corno alle Scale dove saranno aperti 6 impianti e 14 piste aperte. Bisognerà attendere il prossimo weekend invece per poter testare le piste di Cerreto Laghi a Reggio Emilia.