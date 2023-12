Dove andare a sciare per San Silvestro: le località più gettonate

Dove andare a sciare per San Silvestro e Capodanno? Ecco le località più gettonate per passare l'ultimo giorno del 2023 e il primo giorno del 2024 in montagna, all'insegna degli sport invernali, oppure in tutta tranquillità in mezzo alla natura con amici e conoscenti.

Dove andare a sciare per San Silvestro: ecco alcune mete

Chi desidera andare a sciare per San Silvestro o Capodanno, sicuramente ha preso in esame alcune delle località che compaiono in questo elenco e magari ha scelto di fare le proprie vacanze proprio in una di esse. La stagione sciistica è entrata nel vivo, sulle Alpi non manca la neve, mentre sugli Appennini bisogna ancora attendere. Controllando le previsioni meteo per i prossimi giorni, però, si può comunque scegliere la destinazione che meglio soddisfa le proprie esigenze per passare l'ultimo dell'anno nel migliore dei modi.

Partiamo dalla Valle d'Aosta. Il comprensorio sciistico di Pila è la meta ideale per le famiglie, ma anche per chi ama il brivido dello sci a 3 mila metri di quota. Si può trascorrere qui tutto il weekend dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 oppure solo il giorno di San Silvestro. Dalle piste più in alto si scorge a ovest il Monte Bianco e a est il Monte Rosa.

Come non nominare Courmayeur, che attrattiva delle attrattive, in occasione della notte di San Silvestro organizza tradizionale fiaccolata dei maestri di scii del circondario.

Sempre in questa bellissima regione c'è poi La Thuile. Qui c'è una delle piste più difficili in Italia, ovvero una vera e propria sfida per sciatori esperti.

In Piemonte, invece, vi sono ben 50 comprensori sciistici come quello della Vialattea che unisce in un unico sistema le skiarea di Sestriere, Cesana Torinese, Sansicario e Sauze d’Oulx e della francese Montgenevre.

Quelli che vogliono invece rimanere in Lombardia sanno che una delle mete più gettonate rimane senza ogni ombra di dubbio la Valtellina grazie a località come:

Livigno

Bormio

Santa Caterina Valfurva

Qui è possibile praticare lo scii in notturna e ammirare così il paesaggio al chiaro di luna.

In Trentino Alto Adige si passa dalla Valle Aurina, dove oltre agli scii ci si diverte anche con le ciaspole, alla Val di Fiemme. Le Dolomiti, in Veneto, rimangono però una delle mete più gettonate. Sono le più belle, a detta di molti. Il loro fascino è intramontabile. La località più in voga? Cortina d’Ampezzo.

Altra località molto nota? Madonna di Campiglio dove la sera del 31 dicembre tutti gli hotel e i ristoranti della zona preparano cenoni con piatti tipici mentre in Piazza Righi vi è sempre musica e grande divertimento.

San Silvestro sugli Appennini: ecco dove andare

Quali mete sugli Appennini? In Abruzzo vi sono Ovindoli e soprattutto Roccaraso. Chi non ama passare il tempo sulle piste da scii può godersi pace e relax nelle varie Spa o negli hotel. Per gli altri il divertimento è assicurato. Chi vuole visitare l'Abruzzo, invece, può arrivare a L'Aquila in un batter d'occhio.