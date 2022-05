Come il Barone Rampante, le case sull'albero dove dormire in Italia

Dormire su una casa albero è sempre stato il sogno di tanti bambini (e non solo). Bene, quel sogno oggi è diventato realtà grazie alla presenza di strutture case albero presenti in diverse parti del nostro Paese. Siete curiosi di sapere dove è possibile dormire su una casa albero come il Barone Rampante?

Case albero dove dormire: ecco una lista di hotel e strutture

Dormire su una casa albero non è più un sogno! Alzi la mano chi non ha desiderato almeno una volta nella vita di dormire a stretto contatto con la natura immerso nel verde con il naso rivolto all'insù. Bene, dormire in una casa albero è una di quelle esperienza da provare almeno una volta nella vita. In diverse zone del nostro paese è possibile farlo senza rinunciare ai comfort di un hotel trascorrendo così una notte indimenticabile. Il numero delle "case albero in Italia", infatti, sta crescendo complice anche l'interesse sempre maggiore verso un turismo sostenibile ed ecologico.

Tra le tante strutture presenti sul territorio italiano segnaliamo la San Luis Retreat Hotel & Lodges di Avelengo, un bellissimo paesino a pochi chilometri da Merano in Trentino - Alto Adige dove è possibile soggiornare sugli alberi godendo di loft di 40 metri quadrati. Si tratta di una struttura completamente immersa nella natura e realizzata con il prezioso legno Mondholz, mentre gli arredi interni sono in lino e loden. Da Merano spostiamoci al My Arbor, un albergo realizzato su palafitte a 1.050 metri di altitudine nel bosco della Plose di Sant’Andrea, a Bressanone. La struttura è composta da 105 suite progettate dall’architetto Gerhard Tauber che ha ricreato proprio la struttura di un albero puntando su materiali come il legno di larice e di abete rosso.

Sempre in Alto Adige troviamo anche il Caravan Park Sexten, struttura alberghiera costruita a Sesto, in Alta Val Pusteria. In provincia di Trento, invece, è possibile soggiornare presso il Treelodgy di Riva del Garda, una bellissima villa albero che si affaccia sull'Astoria Park Hotel.

Hotel sull'albero in Italia: le strutture da nord a sud

Gli hotel "case albero" sono presenti anche in Friuli - Venezia Giulia. A Malborghetto Valbruna, in provincia di Udine, è possibile dormire a stretto contatto con la natura presso il Malga Priu all'interno della foresta di Tarvisio. Poco distante, a Comeglians, invece c'è il Dolomiti Village, un gruppo di chalet e baite che richiamano l'architettura delle costruzioni rurali tipiche delle Alpi Carniche con tanto di moderna casa albero al centro.

Tra le altre strutture: il Tree Village di Claut conosciuto come "il villaggio sugli alberi più grande del mondo". Dal Friuli - Venezia Giulia andiamo in Piemonte dove sono diverse le opzioni prenotabili. A Monferrato, infatti, è possibile dormire presso l'Aromantica Tree House, una casa sull’albero in stile shabby chic situata nel parco della Tenuta Montegrande . A Cherasco, invece, c'è l'Ecolodge Langhe, un albergo 100% sostenibile e dotata di soluzioni a impatto zero, mentre a Ostana è possibile soggiornare presso il Monviso Treehouse con tanto di terrazza panoramica sul monte.

Anche la Lombardia ha le sue strutture "case albero". A Villanterio, in provincia di Pavia, troviamo il Relais Tenuta Il Cigno, dove è possibile dormire in uno chalet in legno situato a 5 metri di altezza su una quercia secolare. E ancora: a Brallo di Pregola, provincia di Pavia, c'è il Park Hotel Olimpia con le sue casette ubicate a 4-5 metri da terra all’interno di un bosco di querce e faggi immerso nell’Appenino Pavese.

A seguire una lista di altre strutture "case albero" sul territorio italiano: