Doomsday clock: l'orologio dell'Apocalisse è fermo, ma non è una buona notizia. Perché?

Perché il Doomsday clock, ovvero l'orologio dell'Apocalisse, è fermo? Dobbiamo preoccuparci? Per il terzo anno consecutivo, l'orologio è fermo a cento secondi. E' questo il tempo che ci separa dall’apocalisse secondo il Bulletin of the Atomic Scientists. Siamo davvero vicini alla mezzanotte ovvero all’auto-distruzione della specie umana? Cosa significa tutto questo? Per alcuni scienziati la fine del mondo sarebbe vicina a causa delle minacce che derivano dalle armi nucleari, ma anche dal cambiamento climatico e delle tecnologie dirompenti, oltre che della pandemia. Sono questi alcuni dei parametri presi in esame per regolare l'orologio e lanciare un campanello d'allarme all'umanità. Sarà l'uomo a mettere fine al mondo per via delle sue azioni e della sua ignoranza che, secondo il comitato di scienziati, mina notevolmente il suo processo decisionale razionale?

Che cos'è il Doomsday Clock? Facciamo chiarezza

Il Doomsday Clock non è altro che un orologio simbolico creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists - di cui hanno fatto parte personalità di spicco come Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ed Eugene Rabinowitch- proprio per sensibilizzare le persone su quanto l'umanità sia vicina alla sua auto-distruzione. Progettato dal pittore Martyl Langsdorf, tale orologio indica cioè all'umanità quanto tempo rimanga prima della fatidica mezzanotte.

Come è nato l'orologio dell'Apocalisse e con quale scopo? E' stato ideato da alcuni scienziati, incapaci di rimanere a guardare le conseguenze del proprio lavoro per il Progetto Manhattan che ha portato alla costruzione delle bombe atomiche. Hanno creato un comitato per informare l’opinione pubblica e i responsabili politici sulle minacce all'esistenza umana create dagli esseri umani stessi. Anno dopo anno l'orologio è diventato così un vero e proprio simbolo di pericolo, di speranza, di cautela e della responsabilità dell'uomo.

L'ora del Doomsday Clock viene fissata ogni anno, pertanto dal Bulletin of the Atomic Scientists con il supporto del Bulletin's Board of Sponsors. All'interno vi sono ben 11 premi Nobel.

L'ora del Mondo prima dell'Apocalisse: quanto manca all'auto distruzione

Quanto manca all'Apocalisse? Se nell'ormai lontano 1947 l’orologio segnava 7 minuti alla mezzanotte, sono tre anni, dal 2020, che segna il minimo storico, ovvero solo 100 secondi. Non siamo riusciti a migliorare questa situazione, che sembra davvero allarmante.

Secondo gli scienziati e gli studiosi stiamo vivendo un momento "estremamente pericoloso". Secondo Sharon Squassoni, co-presidente del Sasb, tale momento: "Non porta né stabilità né sicurezza. Gli sviluppi positivi nel 2021 non sono riusciti a contrastare le tendenze negative a lungo termine".

Quali sono le minacce più preoccupanti?