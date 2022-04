Doodle di Google dedicato al cambiamento climatico

In occasione della Giornata mondiale della Terra 2022 anche il motore di ricerca di Mountain View ha pensato a qualcosa in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e sugli effetti del cambiamento climatico. Il Kilimangiaro, in Africa, con il suo evidente calo di estensione del ghiaccio, diventa così protagonista del Doodle di Google, insieme ad altre tre gif pensate per farci riflettere.

Google, il tema Earth Day 2022 "Invest in our Planet" in quattro doodle

Il motore di ricerca più utilizzato al mondo da tempo utilizza i doodle per celebrare festività, eventi e occasioni speciali. I doodle sono immagini spesso divertenti e sorprendenti che vengono associate al logo Google.

I Doodle di Google per la Giornata mondiale della Terra 2022 sono sicuramente sorprendenti, anche se non hanno niente di divertente. Attraverso le gif infatti il team mostra gli effetti del cambiamento climatico sul Kilimangiaro. Attraverso una sequenza fotografica il team vuole portare l'attenzione generale sull'estensione dei ghiacciai della più alta montagna singola al mondo, ridotti notevolmente negli ultimi anni: la foto di sinistra mostra la situazione dei ghiacciai del Kilimangiaro nel dicembre 1986, mentre quella di destra illustra lo stato di salute del ghiacciaio nel dicembre 2020. L'allarme per il ritiro dei ghiacci Kilimangiaro non può essere ignorato, anche in considerazione che le vette africane hanno perso quasi l'85% di superficie bianca dall'inizio del XX secolo: l'area, che nel 1911 occupava 121 kmq, nel 2011 risultava essere di appena 1,76 kmq.

Ma non è solo la montagna della Tanzania a preoccupare e nei Doodle di Google compaiono anche il ghiacciaio Sermersooq in Groenlandia non gode certo di ottima salute: l'acqua calda sta causando un'erosione troppo veloce!

Quali sono gli effetti del cambiamento climatico sulle barriere coralline? Google ha scelto, per la Giornata mondiale della Terra 2022, le immagini della barriera corallina di Lizard Island in Australia per mostrare al mondo i danni derivanti dal processo di sbiancamento dei coralli situati in uno dei paradisi naturali più suggestivi al mondo.

Non va meglio neppure alla Harz Forests di Elend in Germania, una foresta distrutta dagli insetti arrivati in seguito all'aumento di temperatura e alla siccità.

Earth Day 2022, l'appello di Google

Abbiamo già parlato nei giorni scorsi delle origini dell'Earth Day e dei motivi che hanno portato all'istituzione di una Giornata mondiale della Terra. La decisione del motore di ricerca di Mountain View, che ha voluto dedicare i Doodle alle problematiche ambientali spingendo ogni utente a riflettere, non fa altro che aumentare la consapevolezza che ognuno di noi può davvero fare qualcosa per la salvaguardia del Pianeta.

Non solo oggi 22 aprile, ma anche domani, nei prossimi mesi e negli anni a venire, ogni gesto che ciascuno di noi compie può fare la differenza, e solo con la collaborazione di tutti quella sequenza fotografica che oggi propone Google può davvero invertirsi per tornare a mostrare superfici ghiacciate più ampie sul Kilimangiaro e barriere coralline ricche di sgargianti colori!