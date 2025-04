Dolomiti, la "Luce cinerea" vista dalle montagne: lo scatto dell'astrofotografa Giorgia Hofer scelto dalla Nasa

Fonte foto: Giorgia Hofer

In primo piano le austere, scurissime ma sempre affascinanti Dolomiti, e dietro il profilo della Luna illuminato da una linea sottile, nota come luce cinerea. È la descrizione dell'immagine scelta dalla Nasa come foto del giorno. Si tratta di uno scatto realizzato da un'italiana, l'astrofotografa Giorgia Hofer, originaria di Vigo di Cadore piccolo comune situato in provincia di Belluno.

Quando avviene la "Luce cinerea": la foto di Giorgia Hofer

La luce cinerea fotografata da Giorgia Hofer è un fenomeno che solitamente avviene quando la porzione della Luna che non è esposta in quel momento direttamente alla luce del Sole viene comunque illuminata soltanto dal riflesso della Terra.

Quello della luce cinerea è un fenomeno di cui per primo ne diede una spiegazione Leonardo da Vinci. Si verifica qualche giorno prima e anche qualche giorno dopo il novilunio, quando assieme alla sottile falce lunare illuminata del Sole, anche la parte del disco della Luna non illuminata, appare di una tinta leggermente più chiara che va verso un grigio-cenere.

Il bagliore che illumina il disco lunare viene denominato "luce cinerea", ed è semplicemente il riflesso della luce emanata dal Sole che, dopo aver illuminato la il nostro Pianeta Terra viene proiettata verso la Luna.

Il racconto di Giorgia Hofer

Come racconta la stessa astrofotografa, lo scatto ha avuto luogo la sera del 30 marzo scorso mentre si trovava a Lorenzago di Cadore: "Stavo aspettando che uno spicchio di Luna facesse capolino tra le nuvole. Infatti, 26 ore dopo la luna nuova, il nostro satellite è tramontato dietro il massiccio della Croda Bianca, in quel momento la luce cinerea era molto brillante e faceva sembrare la Luna una sfera di cristallo". Quello della luce cinerea, come racconta Giorgia Hofer: "è forse uno dei fenomeni più affascinanti che ci regala il nostro satellite naturale".