Dieta vegetariana per i bambini? In uno studio le possibili conseguenze

I bambini che rispettano una dieta vegetariana registrano uno sviluppo dell’indice di massa corporea, una crescita in altezza e altri misuratori fisici simili a quelli dei loro coetanei che invece seguono una dieta onnivora. I piccoli vegetariani, però, hanno probabilità più alte di essere sottopeso e questo potrebbe avere conseguenze sullo sviluppo: a rivelarlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Pediatrics”, e citato da Cnn.

Conoscere la dieta vegetariana nei bambini

“Negli ultimi 20 anni la dieta vegetariana ha conosciuto una rapida crescita di popolarità”, ha spiegato il dottor Jonathon Maguire, autore principale dello studio e pediatra al St. Michael's Hospital of Unity Health a Toronto, in Cadana. “Non c’erano però ancora ricerche sul benessere nutrizionale dei bambini che seguono una dieta vegetariana”, ha aggiunto.

I risultati dello studio

All’inizio dello studio sono stati presi in considerazione i dati di 9mila bambini: 248 erano vegetariani fin dall’inizio e 338 lo sono diventati durante lo studio, durato in media circa tre anni. In questo lasso di tempo non sono state trovate differenze per quanto riguarda l’indice di massa corporea, l’altezza, e i livelli di ferritina e vitamina D. I bambini vegetariani, però, hanno il doppio della probabilità di essere sottopeso rispetto agli onnivori. Essere sottopeso, secondo lo studio, potrebbe essere un segno di malnutrizione che indica che la dieta prescelta non stia dando sufficiente supporto alla crescita.