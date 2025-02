Un Diavolo Nero emerge dagli abissi di Tenerife: specie di pesce rarissima

Pochi giorni fa nelle acque di Tenerife, nelle Canarie, è stato avvistato un "Diavolo nero", un pesce che solitamente nuota in acque molto profonde. Questa volta, invece, questo rarissimo esemplare marino è stato avvistato a soli 2 km da dalla costa di Playa San Juan.

Diavolo Nero a Tenerife: il video dell'avvistamento della spaventosa specie marina

Al largo della costa di Playa San Juan a Tenerife è stato avvisato il Pesce Diavolo Nero, una specie marina molto rara e conosciuta per il suo aspetto spaventoso. L'avvistamento ha lasciato senza parole, visto che generalmente questa specie di pesce nuota in acque molto profonde, mentre questa volta è stato avvistato nuotare in pieno giorni vicino alla superficie.

Il video dell'avvistamento ha mostrato un animale marino più grande di quanto non fosse in realtà andando così ad esaltarne la natura spaventosa. Per chi non ha mai sentito parlare di Diavolo Nero ricordiamo che questo pesce è associato al film di animazione Alla ricerca di Nemo dove viene raffigurato come un temibile predatore che insegue i protagonisti.

Ti amo, pesce diavolo nero con l'antenna, non importa quale nome ti sia stato dato.Tu, creatura delle profondità marine, raggiungi il culmine del tuo viaggio,salendo verso la superficie dell'oceano per ammirare il confine tra il mondo sommerso e il cielo.

In realtà il Diavolo Nero (il nome scientifico è in realtà: Melanocetus johnsonii) è un pesce di modeste dimensioni, visto che misura tra 20 e 30 centimetri con alcune specie femmine che possono raggiungere anche i 50 cm. L'avvistamento del diavolo nero al largo delle coste di Tenerife è stato ripreso dalla ong spagnola Condrik Tenerife, che ha deciso di catturarlo per studiare e raccogliere più informazioni su questa specie enigmatica.

Il Diavolo Nero non fa più paura?

Tra le caratteristiche del Diavolo Nero, oltre alla sua rarissima presenza in mare, c'è anche il "sacrificio" riproduttivo dei maschi. A causa delle loro dimensioni, i maschi non riescono a sopravvivere da soli e si attaccano alla femmina, atrofizzando così propri organi assicurando la riproduzione della specie nelle oscure profondità dell'oceano.

L'avvistamento del Diavolo Nero alla fine ha anche deluso qualche aspettativa, visto che questa creatura marina ha sempre ispirato paura nell'immaginario collettivo. Ora, dopo il filmato, questa specie marina ha generato un mix di fascino e curiosità.