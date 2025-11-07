FacebookInstagramXWhatsApp

Destinazioni economiche per Capodanno 2026: dove andare e quando prenotare i voli per risparmiare

Con l’avvicinarsi del Capodanno 2026, i prezzi dei voli crescono rapidamente: ecco quando prenotare e quali le mete europee più convenienti.
Viaggi7 Novembre 2025 - ore 16:26 - Redatto da Meteo.it
Vuoi trascorrere un Capodanno indimenticabile senza spendere troppo? Con un po’ di organizzazione, è possibile festeggiare l’arrivo del nuovo anno rispettando il budget. Basta pianificare in anticipo, approfittare di offerte e promozioni e scegliere attività economiche ma coinvolgenti. Andiamo a scoprire quali sono le mete più economiche per il Capodanno.

Capodanno 2026, quali sono le destinazioni più economiche

Se si desidera festeggiare il Capodanno 2026 in luoghi suggestivi senza spendere troppo, le opzioni economiche sono sorprendentemente vicine. Le destinazioni convenienti variano tra città calde o fredde, piccole o grandi, offrendo esperienze diverse per tutti i gusti.

Tra le mete più miti e vivaci d’Europa, Lisbona spicca come scelta ideale per chi cerca un Capodanno dal sapore mediterraneo. Le strade illuminate e le celebrazioni nelle piazze principali richiamano ogni anno numerosi visitatori, ma è possibile ammirare i fuochi d’artificio da punti panoramici come l’Elevador de Santa Justa o i miradouros, lontano dalla folla e con una vista spettacolare sulla città.

Tallinn, la capitale dell’Estonia, incanta invece con il suo fascino invernale tra neve e luci scintillanti. Il centro storico medievale, Patrimonio dell’Unesco, ospita uno dei mercatini di Natale più suggestivi del Nord Europa, ancora aperto durante il periodo di Capodanno. La città è molto economica e ben collegata grazie a voli convenienti con scalo a Riga o Varsavia, rendendola ideale per chi sogna un Capodanno tra le atmosfere del Baltico.

Lubiana, piccola, accogliente e sorprendentemente economica, rappresenta un’alternativa originale alle grandi capitali europee. Le stradine lungo il fiume Ljubljanica e i fuochi d’artificio dal castello trasformano la città in un vero e proprio presepe urbano. Facile da raggiungere in auto o con voli low cost, la capitale della Slovenia è perfetta per trascorrere una serata di San Silvestro suggestiva e diversa dal solito.

Budapest resta una delle mete più apprezzate per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Voli economici, sistemazioni accessibili e un’atmosfera vivace rendono la città una scelta molto popolare per Capodanno. Da non perdere il concerto di San Silvestro al Palazzo delle Arti e il tradizionale tuffo del primo gennaio nei bagni termali Széchenyi, un rituale locale per iniziare bene l’anno. Nonostante le temperature possano scendere fino a -2 gradi, la capitale dell'Ungheria offre un periodo magico con spettacolari fuochi d’artificio sul Danubio, feste di strada e locali animati.

Praga, romantica e affascinante con il suo stile gotico, è una meta classica per il Capodanno invernale. I prezzi salgono leggermente durante le festività, ma soggiornando fuori dai quartieri centrali si trovano alloggi ancora convenienti. Tra un brindisi nella Piazza della Città Vecchia e una passeggiata sul Ponte Carlo illuminato, l’arrivo del nuovo anno diventa un’esperienza indimenticabile.

I giorni migliori per prenotare i voli per Capodanno 2026

Organizzare il viaggio con largo anticipo è fondamentale per contenere le spese. Secondo studi di piattaforme come Skyscanner e Google Flights, il periodo migliore per prenotare voli a basso costo durante le festività va da 6 a 10 settimane prima della partenza. Per chi desidera partire tra fine dicembre e inizio gennaio, novembre rappresenta quindi il momento ideale per bloccare tariffe convenienti.

Evita di cercare voli nel weekend: i prezzi tendono a scendere soprattutto martedì e mercoledì, nelle prime ore del mattino, tra le 5:00 e le 8:00. Presta attenzione anche alle rotte più frequentate, come quelle per Parigi o Londra, dove i costi salgono già all’inizio di dicembre; in questi casi è consigliabile prenotare con maggiore anticipo.

Per risparmiare ulteriormente, è meglio evitare destinazioni esotiche o molto gettonate, come Marrakech, Tenerife o la Thailandia, i cui prezzi aumentano drasticamente verso fine anno.

