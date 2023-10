I cibi che danneggiano la salute dei denti

Ci sono alcuni specifici alimenti che, più di altri, possono incidere negativamente sulla salute dei denti e quindi condizionare la bellezza del sorriso. In cima alla lista ci sono sicuramente i dolciumi e le caramelle per l’alta concentrazione di zuccheri, ma l'elenco completo è più lungo.

Gli alimenti da consumare con attenzione

I nemici principali dei denti sono notoriamente gli zuccheri, i quali determinano la formazione di carie e favoriscono la proliferazione dei batteri. Nella lista nera ci sono anche le bevande gassate che, molto spesso, finiscono per rovinare e deteriorare lo smalto.

Con il tempo - se si hanno cattive abitudini - i denti risulteranno più invecchiati e saranno più sensibili agli stimoli, oltre a provocare dolore e determinare quindi la necessità dell’intervento di uno specialista. Recenti studi scientifici hanno dimostrato che anche l'acqua calda con il limone consumata al mattino è sconsigliabile, perché l’acido citrico finisce per aumentare l’acidità del cavo orale. Un discorso simile vale per il caffè: una bevanda che favorisce la formazione di una patina marrone sui denti, di cui anche per questo bisognerebbe limitare il consumo.

C'è poi una serie di alimenti i cui pigmenti sono in grado di superare lo smalto e fissarsi sulla dentina, favorendo la formazione di piccole macchioline. Tra questi ci sono molte verdure come le carote, le barbabietole, i carciofi, i pomodori e le melanzane.

In questi casi non è necessario ridurre il consumo, ma occorre semplicemente curare la pulizia dei denti dopo il pasto. Del resto, come è facile intuire, alla base di un sorriso sano e di qualità c’è una corretta igiene orale: lavarsi i denti tre volte al giorno e utilizzare il filo interdentale con regolarità aiuta a mantenere i denti sani e dal colore omogeneo, favorendo anche l’alito fresco.