Lavarsi i denti: è meglio prima o dopo colazione?

Lavarsi i denti prima di colazione favorisce l’eliminazione dei batteri accumulati nella bocca durante la notte, mentre pulirli accuratamente dopo avere mangiato permette di rimuovere quei residui di cibo dannosi per la salute del cavo orale, oltre che poco gradevoli da vedere.

Le abitudini personali fanno la differenza

Di norma, i dentisti suggeriscono di lavarsi i denti almeno due volte al giorno, per ridurre il rischio di carie e tutelare la salute dell'organismo. Tutti concordano che prima di andare a letto sia fondamentale pulirsi i denti, mentre sul lavaggio mattutino ci sono varie posizioni, perché le abitudini possono variare da persona a persona e soprattutto perché non c'è un'evidenza scientifica dirimente in un senso o nell'altro. Qual è allora la soluzione migliore per la salute della bocca? Meglio spazzolare i denti dopo avere mangiato, o dirigersi subito in bagno non appena scesi dal letto?

Di sicuro, ci sono svantaggi e vantaggi per entrambi le opzioni. Durante la notte, a causa della riduzione della salivazione, aumenta la quantità di batteri presenti in bocca. Varie ricerche hanno dimostrato che sarebbe opportuno attendere tra i 30 e i 60 minuti dopo la fine del pasto prima di lavarsi i denti, perché i cibi acidi indeboliscono momentaneamente lo smalto e lo spazzolino potrebbe danneggiarlo.

Il problema riguarda soprattutto la colazione, perché è il pasto in cui si consumano più sostanze acide come spremute o caffè. Per questi motivi sembrerebbe meglio lavare i denti appena svegli, ma anche lasciare a lungo il cibo in bocca può essere pericoloso perché induce la proliferazione batterica.

Di fatto non c’è una soluzione univoca, perché i problemi dentali sono davvero molto vari e derivano dalle abitudini di ogni singolo individuo. Proprio per questo potrebbe essere più utile scegliere se lavarsi i denti prima o dopo colazione sulla base delle caratteristiche personali: chi è sempre in ritardo potrebbe più facilmente dedicarsi alla cura dell'igiene orale appena sveglio, mentre per chi vuole togliere il sapore del cibo dopo colazione è consigliabile attendere di avere terminato il pasto. L'importante, appunto, è lavarli almeno una volta prima di uscire di casa.