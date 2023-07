Delfini attaccano alcuni bagnanti in Giappone: ecco perché succede

I delfini solitamente vengono definiti come animali socievoli, eppure anche loro possono diventare aggressivi se vengono disturbati. A conferma di ciò, ne è la vicenda che arriva dal Giappone, precisamente dalle acque di Suishohama, nella prefettura giapponese di Fukui, dove quattro bagnanti sono finiti in ospedale dopo essere stati attaccati da alcuni delfini.

Giappone, delfini attaccano bagnanti: 4 in ospedale

Secondo le autorità locali, le aggressioni da parte dei delfini sono in aumento, tanto che la polizia è stata costretta a posizionare dei cartelli per invitare le persone a non avvicinarsi a questi mammiferi né tanto meno a toccarli.

Perché i delfini attaccano l’uomo?

Secondo gli esperti, i delfini trovano stressante nuotare accanto agli esseri umani. La presenza dell'uomo, pare influisca negativamente sulla loro routine e può capitare che attacchino quando si sentono minacciati o per spirito di protezione nei confronti dei cuccioli.

Ricordarsi che sono animali selvatici

American Oceans, organizzazione che si occupa di tutela degli ecosistemi oceanici ha dichiarato: “In alcuni casi, i delfini possono anche attaccare gli umani come una forma di gioco o divertimento, che può essere pericoloso a causa della loro dimensioni e forza”. Per concludere, è sconsigliato disturbare o provare a giocare con i delfini, perché si tratta sempre e comunque di animali selvatici.