10 regole d'oro per l'uso corretto dei botti di fine anno

Festeggiare l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio è un'usanza molto diffusa. Tuttavia sono moltissimi i Comuni che vietano i botti e, oltre ad informarsi per tempo per evitare di ritrovarsi con una multa abbastanza salata, è opportuno adottare alcune norme di buon senso. Ecco il decalogo per un uso corretto dei botti reso noto dalla Polizia di Stato.

Botti di fine anno, le 10 regole per un uso corretto

Per evitare che un momento di gioia e festeggiamenti possa trasformarsi in un evento tragico è opportuno osservare poche semplici regole.

Il decalogo diffuso dalla Polizia di Stato riporta i comportamenti da tenere per evitare incidenti, e più precisamente:

1- usare solo prodotti legali

2 - acquistare giochi pirotecnici esclusivamente nei negozi autorizzati

3 - evitare prodotti sofisticati

4 - accenderli solo all’aperto

5 - tenerli lontani dal proprio corpo

6 - accendere un petardo alla volta

7 - scegliere un abbigliamento adatto

8 - non raccogliere mai botti abbandonati

9 - non farli accendere dai bambini, senza la presenza di un adulto

10 - se un botto non è esploso non avvicinarsi troppo, evitare di prenderlo con le mani e immergerlo in un secchio d’acqua

Fuochi d'artificio legali acquistati in negozi specializzati

La prevenzione parte dall'acquisto di prodotti regolari. I fuochi d'artificio legali devono avere l’etichetta nella quale è indicato il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria e le modalità d’uso che devono essere seguite attentamente.

Evitare di acquistare i botti sulle bancarelle che non abbiano esposta la licenza specifica per trattare questo genere di prodotti. Evitare prodotti troppo sofisticati: meglio lasciarli ai fuochisti esperti.

Scegliere con cura abbigliamento e luogo

Tessuti facilmente infiammabili, come giacche in fibra sintetica e maglioni in pile, così come le tute sportive e gli indumenti acetati in genere, sono altamente sconsigliati. Anche il luogo in cui fare esplodere i botti dovrebbe essere scelto con cura, prediligendo spazi aperti che consentano di allontanarsi una volta accesa la miccia.

Attenzione ai bambini e ai petardi inesplosi

I più piccoli non dovrebbero mai maneggiare botti senza la presenza di un adulto. Occorre poi ricordare che è molto pericoloso anche avvicinarsi troppo o - peggio ancora - raccogliere fuochi inesplosi con le mani, e sarebbe opportuno raccomandare anche ai bambini di non farlo. Queste poche semplici regole, potranno aiutare tutti a vivere con serenità un momento di festa, e a iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile.