Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il modo di viaggiare entro il 2050

Fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile immaginare di poter ascoltare brani online, parlare in tempo reale con qualcuno a migliaia di chilometri di distanza o organizzare una vacanza in pochi secondi. Eppure oggi tutto questo fa parte della quotidianità, segno di un progresso tecnologico che non si arresta mai.

Spesso diamo per scontate queste innovazioni, senza soffermarci su quanto velocemente cambino le nostre abitudini. In un contesto così dinamico nasce spontanea una domanda: che volto avrà il futuro? In particolare, come si trasformerà il modo di viaggiare nei prossimi decenni?

Come viaggeremo in futuro? I nuovi trend di viaggio

In futuro gli spostamenti su strada sono destinati a cambiare profondamente, grazie all’arrivo di automobili capaci di muoversi senza l’intervento umano. Entro il 2050 questa tecnologia potrebbe diventare sicura, diffusa e parte integrante della vita quotidiana.

Nel settore aereo, invece, si ipotizza l’utilizzo di motori alimentati da una combinazione di carburanti tradizionali ed energie sostenibili. Ciò permetterebbe ai velivoli di raggiungere distanze sempre maggiori, superando limiti oggi impensabili. Nonostante oggi l’attenzione sia spesso concentrata sui rischi legati a robotica e intelligenza artificiale, nel lungo periodo queste innovazioni potrebbero semplificare molte attività di tutti i giorni.

Un altro grande cambiamento riguarderà il modo di vivere le vacanze. Attualmente i viaggi durano in media poche settimane, lasciando molti lavoratori insoddisfatti e legati alla routine dell’ufficio. In futuro, però, potrebbe affermarsi un nuovo equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Invece di brevi pause frequenti, si sceglieranno meno viaggi ma molto più lunghi. Grazie allo smart working, non sarà impensabile concedersi periodi di pausa che arrivino anche a tre mesi consecutivi.

Gli aeroporti del futuro, come saranno nel 2050

In futuro gli aeroporti diranno addio alle lunghe attese e ai controlli stressanti prima della partenza. Per salire a bordo basterà mostrare un documento o addirittura camminare verso il gate senza fermarsi.

Grazie a sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, alcune strutture stanno già sperimentando telecamere in grado di riconoscere i volti dei passeggeri e collegarli ai dati biometrici registrati in precedenza. L’identificazione richiederà pochi secondi e solo in caso di anomalie interverrà il personale di sicurezza.

Anche i controlli sugli oggetti personali verranno semplificati con scanner corporei capaci di generare immagini tridimensionali. Parallelamente si stanno sviluppando soluzioni digitali per monitorare i movimenti dei viaggiatori e avvisarli tempestivamente in caso di ritardo all’imbarco.

Una volta atterrati, gli spostamenti avverranno tramite mezzi futuristici come taxi volanti. Infine, negli hotel non serviranno più check-in tradizionali: il riconoscimento facciale permetterà di accedere direttamente alla propria stanza.