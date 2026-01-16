FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il...

Dalla guida automatica alle vacanze di tre mesi: così cambierà il modo di viaggiare entro il 2050

Come cambierà il modo di viaggiare nei prossimi decenni? Tra auto senza conducente e vacanze sempre più lunghe, fino a tre mesi, il futuro del turismo si preannuncia rivoluzionario.
Viaggi16 Gennaio 2026 - ore 16:36 - Redatto da Meteo.it
Viaggi16 Gennaio 2026 - ore 16:36 - Redatto da Meteo.it

Fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile immaginare di poter ascoltare brani online, parlare in tempo reale con qualcuno a migliaia di chilometri di distanza o organizzare una vacanza in pochi secondi. Eppure oggi tutto questo fa parte della quotidianità, segno di un progresso tecnologico che non si arresta mai.

Spesso diamo per scontate queste innovazioni, senza soffermarci su quanto velocemente cambino le nostre abitudini. In un contesto così dinamico nasce spontanea una domanda: che volto avrà il futuro? In particolare, come si trasformerà il modo di viaggiare nei prossimi decenni?

Come viaggeremo in futuro? I nuovi trend di viaggio

In futuro gli spostamenti su strada sono destinati a cambiare profondamente, grazie all’arrivo di automobili capaci di muoversi senza l’intervento umano. Entro il 2050 questa tecnologia potrebbe diventare sicura, diffusa e parte integrante della vita quotidiana.

Nel settore aereo, invece, si ipotizza l’utilizzo di motori alimentati da una combinazione di carburanti tradizionali ed energie sostenibili. Ciò permetterebbe ai velivoli di raggiungere distanze sempre maggiori, superando limiti oggi impensabili. Nonostante oggi l’attenzione sia spesso concentrata sui rischi legati a robotica e intelligenza artificiale, nel lungo periodo queste innovazioni potrebbero semplificare molte attività di tutti i giorni.

Un altro grande cambiamento riguarderà il modo di vivere le vacanze. Attualmente i viaggi durano in media poche settimane, lasciando molti lavoratori insoddisfatti e legati alla routine dell’ufficio. In futuro, però, potrebbe affermarsi un nuovo equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Invece di brevi pause frequenti, si sceglieranno meno viaggi ma molto più lunghi. Grazie allo smart working, non sarà impensabile concedersi periodi di pausa che arrivino anche a tre mesi consecutivi.

Gli aeroporti del futuro, come saranno nel 2050

In futuro gli aeroporti diranno addio alle lunghe attese e ai controlli stressanti prima della partenza. Per salire a bordo basterà mostrare un documento o addirittura camminare verso il gate senza fermarsi.

Grazie a sistemi avanzati basati sull’intelligenza artificiale, alcune strutture stanno già sperimentando telecamere in grado di riconoscere i volti dei passeggeri e collegarli ai dati biometrici registrati in precedenza. L’identificazione richiederà pochi secondi e solo in caso di anomalie interverrà il personale di sicurezza.

Anche i controlli sugli oggetti personali verranno semplificati con scanner corporei capaci di generare immagini tridimensionali. Parallelamente si stanno sviluppando soluzioni digitali per monitorare i movimenti dei viaggiatori e avvisarli tempestivamente in caso di ritardo all’imbarco.

Una volta atterrati, gli spostamenti avverranno tramite mezzi futuristici come taxi volanti. Infine, negli hotel non serviranno più check-in tradizionali: il riconoscimento facciale permetterà di accedere direttamente alla propria stanza.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Non solo Santiago: 5 cammini europei da scoprire nel 2026, da West Highland Way a England Coast Path

    Il Cammino di Santiago è un grande classico, ma l’Europa offre molte altre vie a piedi, ecco le migliori.
  • Le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026: la classifica di AirlineRatings
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Le compagnie aeree più sicure del mondo nel 2026: la classifica di AirlineRatings

    AirlineRatings ha diffuso la classifica 2026 delle compagnie aeree più sicure: Etihad conquista il primato tra i vettori full service.
  • Passaporto italiano: in quali Paesi serve il visto
    Viaggi16 Gennaio 2026

    Passaporto italiano: in quali Paesi serve il visto

    Nonostante il passaporto italiano garantisca un’ampia libertà di movimento a livello globale, alcune nazioni impongono comunque l’obbligo di un visto: ecco quali sono.
  • Vacanze low cost: le strategie per spendere meno prima del volo
    Viaggi15 Gennaio 2026

    Vacanze low cost: le strategie per spendere meno prima del volo

    È successo a molti di spendere troppo in aeroporto ancora prima di partire, ecco qualche accorgimento intelligente.
Ultime newsVedi tutte
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Tendenza16 Gennaio 2026
Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio
Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tendenza15 Gennaio 2026
Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio
Tra la giornata di domenica 18 gennaio e l'inizio di settimana il maltempo insisterà su parte dell'Italia. Non si escludono forti piogge e venti.
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Tendenza14 Gennaio 2026
Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza
Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 17 Gennaio ore 01:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154