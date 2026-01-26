FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: come sarà la sett...

Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: come sarà la settimana che "decide" l'inverno?

I giorni della Merla sono i più freddi dell'anno, se piove per la Candelora siamo fuori dall'inverno: credenze popolari e tendenze meteo sulla settimana che "decide" la stagione.
Clima26 Gennaio 2026 - ore 14:05 - Redatto da Meteo.it
Clima26 Gennaio 2026 - ore 14:05 - Redatto da Meteo.it

I sette giorni a cavallo tra gennaio e febbraio sono quelli che tradizionalmente segnano il confine tra il grande gelo e i primi, timidi segnali della ripresa vegetativa. Sono anche quelli che, secondo antiche tradizione, segnano i Giorni della Merla e la Candelora.

Inizia una settimana ricca di suggestioni ancestrali

Tra fine gennaio e inizio febbraio il nostro Paese si trova in una sorta di "terra di mezzo climatica". Dopo essersi quasi lasciati alle spalle i più rigidi rigori invernali, la terra si prepara ad affrontare quel cambiamento che si rinnova ogni anno, con la natura che inizia a poco a poco a risvegliarsi.

Guardando il calendario scopriamo che proprio oggi, lunedì 26 gennaio, siamo alla vigilia di quella settimana che per secoli è stata scandita da antichi riti ancestrali. La tradizione popolare si è tramandata di generazione in generazione, portando fino ai giorni nostri molte credenze legate ai Giorni della Merla e alla Candelora.

Arrivano i giorni della Merla 2026

Come ogni anno, gli ultimi tre giorni di gennaio segneranno quel periodo universalmente conosciuto con il nome di Giorni della Merla. Ma cosa racchiudono di vero, tra leggende e realtà scientifiche? Iniziamo con il dire che il mito della Merla è nato dalla storia di un pennuto che - proprio a fine gennaio - osò sfidare l'inverno.

L'uccello, che a quel tempo era completamente bianco, beffeggiò gennaio, che decise di vendicarsi chiedendo in prestito tre giorni a febbraio e scatenando una vera e propria tempesta. La merla con i suoi piccoli fu così costretta a rifugiarsi all'interno di un camino, e quando ne uscì il 1° febbraio aveva il manto completamente nero.

Ovviamente si tratta solo di una leggenda, che indica questi 3 giorni come periodo di intenso gelo. Tuttavia in molti non mancano di scrutare il cielo, credendo che se sono particolarmente freddi la primavera sarà mite e soleggiata, mentre se sono più caldi l’inverno potrebbe protrarsi.

La Candelora, il primo appuntamento con i proverbi meteo di febbraio

Subito dopo i giorni della Merla, ovvero il 2 febbraio, arriva un'altra data importante per le credenze popolari. Nel giorno della Candelora, mentre la Chiesa celebra la Presentazione al Tempio di Gesù, molti tornano a scrutare il cielo.

Non mancano infatti proverbi meteo che cercano di dare una risposta al tempo futuro analizzando questa giornata. Il più celebre è senza dubbio quello che recita "Per la Santa Candelora, se nevica o se plora dell’inverno semo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo sempre a mezzo inverno".

Com'è facilmente intuibile, una giornata di sole il 2 febbraio "condanna" a un periodo di gelo prolungato, mentre il brutto tempo sarebbe presagio della primavera imminente.

Tendenza meteo per la settimana che "decide" l'inverno

Lasciando per un attimo da parte tutte le credenze meteo, cerchiamo di dare una risposta alle tendenze degli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio.

Dopo il passaggio della perturbazione numero 10 del mese, il nostro Paese sarà interessato da una nuova ondata di maltempo, che interesserà l'Italia a partire da domani, martedì 27 gennaio. Nella giornata di mercoledì, la perturbazione porterà piogge diffuse e abbondanti, nevicate significative in montagna e raffiche di vento sulle zone costiere.

A risentire maggiormente di questa situazione sarà il Centro-Sud. Dalla giornata di giovedì 29, è attesa un’ulteriore perturbazione, che tornerà a coinvolgere prevalentemente le regioni centro-meridionali.

Per quanto riguarda i primi giorni di febbraio, e quindi anche la Candelora 2026, al momento la tendenza sembra indicare correnti atlantiche perturbate che continueranno a dominare in pieno la scena meteorologica italiana. Questa situazione dovrebbe portare a un inizio mese decisamente dinamico e turbolento, con precipitazioni diffuse e raffiche di vento.

La neve, finora latitante nelle Alpi, potrebbe arrivare a imbiancare le vette che faranno da scenario alle prossime Olimpiadi. Si tratta comunque di previsioni a lunga scadenza, che dovranno essere confermate nei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime ore
    Clima26 Gennaio 2026

    Meteo, Italia nella morsa del maltempo: piogge, rovesci, vento e neve a bassa quota. Cosa succede nelle prossime ore

    Clima instabile e variabile negli ultimi giorni di gennaio 2026: torna il maltempo con piogge, freddo e neve. Scopriamo le previsioni meteo.
  • Maltempo, frana a Niscemi in Sicilia: mille evacuati tra pioggia e neve
    Clima26 Gennaio 2026

    Maltempo, frana a Niscemi in Sicilia: mille evacuati tra pioggia e neve

    Evacuati i quartieri Sante Croci, Trappeto e via Popolo: 300 famiglie assistite al Palasport “Pio La Torre”.
  • Usa nella morsa del gelo: tempesta artica su 22 Stati, emergenza diffusa e voli cancellati
    Clima26 Gennaio 2026

    Usa nella morsa del gelo: tempesta artica su 22 Stati, emergenza diffusa e voli cancellati

    Una violenta tempesta invernale ha colpito gli Usa: forti nevicate e ghiaccio con moltissime persone senza corrente e molti voli cancellati.
  • Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio
    Clima24 Gennaio 2026

    Meteo, allerta gialla il 25 gennaio 2026 in Italia: le zone e regioni a rischio

    La Protezione Civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo gialla per domenica 25 gennaio 2026 in Italia: tutte le zone coinvolte.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Gennaio ore 22:47

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154