Il cucciolo di capibara “surfa” sullo stagno: le immagini incredibili. VIDEO

Un cucciolo di capibara che “surfa” sulle acque di uno stagno, saldamente sulla schiena di un esemplare adulto: è questa la scena ripresa da uno studente a Buenos Aires, in Argentina. Nelle bellissime immagini si vede il piccolo animale attraversare l’acqua, per giungere in tutta sicurezza sull’altra sponda dello stagno. Una scena divertente che, almeno a sentire l’autore delle riprese, non sarebbe però affatto insolita. E che ci ricorda quanto habitat e natura siano un tesoro da preservare dall'assedio di inquinamento e cambiamenti climatici.

“Una scena non inusuale”

Il video è stato filmato in un parco a Nordelta, vicino alla capitale argentina. L’autore è uno studente di 18 anni, che ha raccontato di aver visto una simile immagine più di una volta. “Accade spesso, i cuccioli di capibara non sanno ancora nuotare e quindi devono salire sulle spalle di un adulto per attraversare l’acqua”, ha detto il giovane.

Capibara: tutto quello che c’è da sapere

Il capibara è originario proprio del Sud America ed è considerato essere il roditore vivente più grande: gli adulti possono raggiungere oltre un metro di lunghezza, 50 centimetri di altezza, e pesare fino a 60 chilogrammi. Sono mammiferi, semi acquatici, che vivono in gruppo vicino a corsi d’acqua o laghi. Si tratta di animali erbivori che possono vivere fino a 10 anni d’età, anche se spesso la loro sopravvivenza è più breve a causa dei molti predatori che condividono lo stesso areale.