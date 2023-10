Cuccioli di orsa Amarena come stanno? Gli ultimi aggiornamenti in un video del Pnalm

La tragedia di Orsa Amarena ha colpito tutti gli italiani. Dopo la morte del plantigrado, avvenuta con un colpo di arma da fuoco da parte di un allevatore, le attenzioni degli animalisti sono state tutte dirette ai due cuccioli di orso rimasti orfani senza la mamma. Come stanno? Ecco gli ultimi aggiornamenti condivisi dagli operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

Orsa Amarena: i cuccioli stanno bene. Ecco il video

I guardia parco, gli operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) e i Carabinieri Forestali da settimane sono al lavoro per monitorare e scandagliare la vita dei due cuccioli di orsa Amarena. La morte dell'orsa, simbolo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha riacceso i riflettori su un tema molto delicato: la convivenza tra plantigradi ed essere umano. Dopo la sua morte, tutti gli operatori e gli animalisti si sono preoccupati per la sopravvivenza dei due orsetti di cui si erano perse le tracce.

Alla fine i due cuccioli d'orso sono stati avvistati, insieme, e in ottimo stato di salute rassicurando così tutti gli appassionati di questa vicenda. Nonostante la morte di mamma Orsa Amarena, i due orsetti hanno cominciato la loro nuova vita dimostrando di essere in grado di farcela anche da soli. Dopo una serie di avvistamenti, prosegue il controllo di monitoraggio da parte dei guardiaparco, operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) e Carabinieri Forestali sullo stato di salute dei due cuccioli d'orso che sono stati avvistati nei pressi di Gioia dei Marsi. Nell'ultimo filmato, infatti, i due plantigradi sono stati immortalati vicino ad una fototrappola: i due cuccioli stanno bene e sono ancora insieme.

Cuccioli orsa Amarena: il monitoraggio continuerà per un anno

I cuccioli di Amarena crescono. La conferma è arrivata da un nuovo video pubblicato sui social dal Nucleo Parco Gioia dei Marsi. Dopo l'installazione di una serie di fototrappole è stato possibile individuare i due cuccioli d'orso nei pressi di Gioia dei Marsi. I due plantigradi stanno bene e si alimentano da soli. Non solo, i due cuccioli si arrampicano sugli alberi, sono autonomi nella ricerca del cibo e si muovono lungo i percorsi fatti con mamma orsa Amarena. Stanno bene e presto andranno in letargo.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise ha sottolineato: "i giovani orsi hanno tutte le possibilità e la vitalità per farcela da soli, ma i pericoli e le possibilità che gli accada qualcosa sono comunque tante. Ma sarebbe così anche se ci fosse stata Amarena. La letteratura scientifica è chiara in questo senso: il 50% dei cuccioli non supera il primo anno di vita a prescindere dalla mamma". Il monitoraggio dei due cuccioli d'orso proseguirà quindi per tutto il 2024. Tra i rischi segnalati dal personale la possibilità che i due orsi perdano il loro istinto selvatico a causa della presenza dell'essere umano. E' fondamentale, infatti, non instaurare alcun tipo di rapporto tra i due orsetti con l'essere umano. Per questo motivo l'ente Parco si appella a tutti i visitatori esortandoli non solo alla protezione degli esemplari, ma anche ad evitare di avvicinarli o a dar loro del cibo.