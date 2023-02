Cronaca meteo, Usa: record di freddo a -43°C e incredibile tornado di ghiaccio sul mare

Foto da Mount Washington Observatory

Secondo le ultime notizie di cronaca meteo è di nuovo record in Usa per via dell'ondata di freddo e gelo. Si è arrivati a toccare i -43°C e si è sviluppato anche un incredibile tornado di ghiaccio sul mare. Dove? Ecco tutte le località coinvolte e le ultime news che ci arrivano direttamente dall'America.

Cronaca meteo, Usa, nuova ondata di gelo da record

Dalle news di cronaca meteo emergono dati da record per gli Usa avvolti, ancora una volta, da una ondata di gelo senza precedenti. Si sono registrate temperature incredibili in diverse zone degli Stati Uniti d'America.

Il valore più sorprendente di tutti? Quello registrato nella notte presso il Monte Washington dove si sono toccati i -43 gradi. Sulla costa orientale le temperature più glaciali sopraggiungono da:

Portland con -26°

Boston e Plymouth a -23°

Pittsburgh a -16°

New York a -15°

Filadelfia a -14°

Ovviamente il dato che ha suscitato maggior clamore è stato quello registrato a soli 1.917 metri di altitudine sul livello del mare nel New Hampshire. Tra i monti Appalachi, infatti, sul famoso Monte Washington, una delle vette più famose e importanti dell'America, il termometro è sceso fino a meno 43,6°. Va sottolineato oltretutto che su tale monte, dal 1932, vi è un importantissimo osservatorio meteorologico che consente di raccogliere tutti i dati meteo da 91 anni e che nell'ultima notte ha evidenziato un vero e proprio record che ha polverizzato il precedente primato di -43,3°C raggiunto nel 1943.

Ad aiutare il termometro a scendere così in basso è stato il vento che soffiava a 164,4km/h e che ha raggiunto anche una raffica massima a 204,3km/h determinando un vero e proprio wind-chill di -78,3°C.

Sea Smoke on Boston Harbor as seen from Winthrop. #wcvb pic.twitter.com/0iQIRkQwAj — Gerry Wardwell (@GerryWCVB) February 4, 2023

Un insolito spettacolo a Boston: il tornado di ghiaccio

Come abbiamo visto il termometro a Boston è sceso fino a -23 gradi. A far notizia però non è stata tanto la gelida temperatura registrata nelle ultime ore, anche se non scendeva così in basso da 66 anni, bensì l'incredibile tornado di ghiaccio nel Rhode Island.

Look at this enchanted Sea Smoke on the Provincetown Harbor right now! Long Point Lighthouse. #provincetown #capecod pic.twitter.com/f2WO7eS36V — Darius Aniunas (@dariusaniunas) February 4, 2023

Come si è formato il tornado? Ebbene da diverso tempo in America si sta ammirando l'effetto del “sea smoke“. Di cosa si tratta? Del vapore acqueo che si forma quando l’aria molto fredda si muove sull’acqua del mare che è più calda. In questi casi, l’acqua in evaporazione sale e l’aria fredda trattiene molta umidità, costringendo il liquido a condensare in nebbia. Questa volta, però, il vapore acqueo ha formato un vero e proprio tornado di ghiaccio a Sakonnet Light. In questo modo è nato uno spettacolo naturale davvero impensabile e davvero notevole.