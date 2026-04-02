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Crolla il ponte della Statale 16 sul fiume Trigno: interrotti i collegamenti tra Molise e Abruzzo, situazione critica

Piogge intense e nevicate eccezionali mettono in ginocchio il Centro-Sud: crolla il ponte sul Trigno, linea ferroviaria sospesa e centri isolati tra frane, esondazioni e accumuli di neve record.
Eventi estremi2 Aprile 2026 - ore 14:20 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi2 Aprile 2026 - ore 14:20 - Redatto da Meteo.it

Il maltempo non dà tregua a Molise e Abruzzo, colpiti da giorni da piogge intense e nevicate eccezionali che stanno causando gravi disagi a cittadini e infrastrutture. La situazione è particolarmente critica per la viabilità, sia lungo la costa adriatica che nelle aree interne, dove in alcuni centri montani gli accumuli di neve hanno superato i due metri.

Maltempo, neve record nell’entroterra: Capracotta tra i centri più colpiti

Nelle zone interne la situazione è critica a causa delle nevicate abbondanti. In località come Capracotta gli accumuli hanno superato i due metri, rendendo difficili gli spostamenti e complicando gli interventi di soccorso. Diversi centri risultano isolati o raggiungibili con difficoltà, mentre le operazioni di sgombero neve proseguono senza sosta per garantire collegamenti minimi.

Crolla il ponte sul Trigno: collegamenti interrotti tra Molise e Abruzzo

Gravissimo il crollo del ponte sulla Statale 16 Adriatica che attraversa il fiume Trigno, al confine tra Molise e Abruzzo. Il cedimento è avvenuto dopo tre giorni di piogge intense, mentre erano in corso verifiche per una possibile riapertura al traffico.

La struttura è collassata a metà, interrompendo uno dei principali collegamenti tra le due regioni. Fortunatamente, al momento del crollo la strada era chiusa.

“Per fortuna non c’erano mezzi in transito, altrimenti sarebbe stata una tragedia”, ha dichiarato la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci.

Infrastrutture sotto pressione: criticità anche sulla A14

Non solo la Statale 16: si registra un cedimento anche lungo l’autostrada A14, tra Vasto Nord e Vasto Sud. Le squadre Anas sono intervenute per mettere in sicurezza la circolazione. Negli ultimi mesi il ponte sul Trigno era stato interessato da lavori di manutenzione, tra cui rifacimento dell’asfalto e sistemazione dei giunti. Il crollo riaccende ora interrogativi sullo stato delle infrastrutture.

Isolamenti e soccorsi nelle aree interne

A Pescopennataro la viabilità è stata ripristinata grazie anche all’utilizzo di un gatto delle nevi, permettendo il passaggio dei mezzi di soccorso dopo l’isolamento causato da frane e neve. Situazioni difficili anche nelle Marche, al confine con l’Abruzzo: ad Acquasanta Terme una frana ha isolato la frazione di Pozza, con circa 90 persone bloccate.

Trasporti in tilt: sospesa la linea ferroviaria adriatica

Gravi disagi anche per i trasporti ferroviari: la linea Adriatica è stata sospesa con numerose cancellazioni, aggravando ulteriormente la situazione della mobilità.

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Ultimo aggiornamento Domenica 05 Aprile ore 23:18

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